NA UKRAJINI će, zbog mobilizacije, na kraju ostati samo Vladimir Zelenski i njegovi prijatelji poslanici iz stranke „Sluga naroda“, izjavio je u intervjuu za Sputnjik specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik.

Foto: Profimedia

„Sada unose izmene u spisak profesija koje podležu izuzeću od mobilizacije. Postepeno sužavaju broj ljudi koji mogu da izbegnu poziv. Mislim da će na kraju tamo ostati prijatelji Zelenskog, poslanici ‘Sluge naroda’ i drugi akteri“, rekao je Mirošnik.

On je istakao da Ukrajina u vojnom sukobu učestvuje samo jednim resursom — ljudskim.

„Taj resurs će iskoristiti u potpunosti. Sve ostalo daje Zapad — novac, naoružanje, diplomatsko pokriće. Taj resurs je za kijevski režim izuzetno vredan i zato će maksimalno proširivati spiskove kategorija stanovništva koje mogu da koriste kao topovsko meso“, zaključio je ambasador.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

DRAGAN RADOJČIN: Čudesni manastiri Srpske pravoslavne crkve | Nije samo naslov