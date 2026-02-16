"SAMO SU ZELENSKI I NJEGOVA ELITA IZUZETI!" Kijevski režim šalje sve na front - Stanovništvo kao topovsko meso
NA UKRAJINI će, zbog mobilizacije, na kraju ostati samo Vladimir Zelenski i njegovi prijatelji poslanici iz stranke „Sluga naroda“, izjavio je u intervjuu za Sputnjik specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik.
„Sada unose izmene u spisak profesija koje podležu izuzeću od mobilizacije. Postepeno sužavaju broj ljudi koji mogu da izbegnu poziv. Mislim da će na kraju tamo ostati prijatelji Zelenskog, poslanici ‘Sluge naroda’ i drugi akteri“, rekao je Mirošnik.
On je istakao da Ukrajina u vojnom sukobu učestvuje samo jednim resursom — ljudskim.
„Taj resurs će iskoristiti u potpunosti. Sve ostalo daje Zapad — novac, naoružanje, diplomatsko pokriće. Taj resurs je za kijevski režim izuzetno vredan i zato će maksimalno proširivati spiskove kategorija stanovništva koje mogu da koriste kao topovsko meso“, zaključio je ambasador.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
DRAGAN RADOJČIN: Čudesni manastiri Srpske pravoslavne crkve | Nije samo naslov
Preporučujemo
"RAT UNIŠTAVA RUSIJU" Rute: Ruski narod treba da zna...
16. 02. 2026. u 07:47
KLIČKO U STRAHU: Pitanje opstanka Ukrajine i dalje otvoreno
15. 02. 2026. u 16:59
PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u kojoj mu je ruski lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
13. 02. 2026. u 12:40
STRADALI MLADIĆ SIN POZNATOG MUZIČARA: Novi detalji nesreće u Sarajevu
ERDOAN Morankić (23), koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, sin je poznatog muzičara iz Brčkog Armana Morankića, piše portal sarajevskog Avaza.
13. 02. 2026. u 12:05
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)