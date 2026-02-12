NEMAČKA ČIZMA I KRILA NA ARKTIKU: Zašto Pistorijus šalje „Eurofajtere“ u zonu večnog leda

DOK se geopolitičke tenzije sele na daleki sever, Berlin je povukao konkretan potez koji je odjeknuo u Briselu.

Foto: Tanjug/AP

Nemački ministar odbrane, Boris Pistorijus, potvrdio je da se Nemačka aktivno uključuje u NATO misiju nadgledanja Grenlanda, šaljući svoje najmoćnije čelične ptice u srce Arktika.



Munjevit odgovor na nove pretnje

Prema informacijama koje prenosi Špigel, operacija počinje odmah. Već krajem ove nedelje, dve borbene jedinice sa ukupno četiri aviona tipa „Eurofajter“ trebalo bi da budu prebačene u arktički region. Ovi avioni nisu koncipirani za bombardovanje, već su specijalizovani za vazdušni boj i identifikaciju nepoznatih letelica, što jasno ukazuje na cilj misije: potpunu kontrolu neba.



Strateški obrt pod pritiskom Vašingtona

Zanimljivo je da misija pod nazivom „Stražari Arktika“ (Arctic Guardians) dolazi u trenutku pojačanog fokusa SAD na ovaj region. Izveštaji sugerišu da je ovo delom odgovor na inicijative američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u proteklom periodu naglasio da je kontrola nad Grenlandom ključna za bezbednost čitave severne hemisfere.

Više od obične patrole

Nemački doprinos neće se zaustaviti samo na lovcima stacioniranim na Islandu. Planovi predviđaju brzu eskalaciju prisustva:

Izviđanje: Uključivanje mornaričkih aviona za nadzor mora.



Transport: Upotreba moćnih aviona A400M koji će služiti kao podrška saveznicima sa manjim kapacitetima.

Detalji ove operacije biće finalizovani na sastanku ministara odbrane NATO-a, ali poruka je jasna - Nemačka čizma (i krila) su stigli na Arktik.