NEMAČKA ČIZMA I KRILA NA ARKTIKU: Zašto Pistorijus šalje „Eurofajtere“ u zonu večnog leda
DOK se geopolitičke tenzije sele na daleki sever, Berlin je povukao konkretan potez koji je odjeknuo u Briselu.
Nemački ministar odbrane, Boris Pistorijus, potvrdio je da se Nemačka aktivno uključuje u NATO misiju nadgledanja Grenlanda, šaljući svoje najmoćnije čelične ptice u srce Arktika.
Munjevit odgovor na nove pretnje
Prema informacijama koje prenosi Špigel, operacija počinje odmah. Već krajem ove nedelje, dve borbene jedinice sa ukupno četiri aviona tipa „Eurofajter“ trebalo bi da budu prebačene u arktički region. Ovi avioni nisu koncipirani za bombardovanje, već su specijalizovani za vazdušni boj i identifikaciju nepoznatih letelica, što jasno ukazuje na cilj misije: potpunu kontrolu neba.
Strateški obrt pod pritiskom Vašingtona
Zanimljivo je da misija pod nazivom „Stražari Arktika“ (Arctic Guardians) dolazi u trenutku pojačanog fokusa SAD na ovaj region. Izveštaji sugerišu da je ovo delom odgovor na inicijative američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u proteklom periodu naglasio da je kontrola nad Grenlandom ključna za bezbednost čitave severne hemisfere.
Više od obične patrole
Nemački doprinos neće se zaustaviti samo na lovcima stacioniranim na Islandu. Planovi predviđaju brzu eskalaciju prisustva:
Izviđanje: Uključivanje mornaričkih aviona za nadzor mora.
Transport: Upotreba moćnih aviona A400M koji će služiti kao podrška saveznicima sa manjim kapacitetima.
Detalji ove operacije biće finalizovani na sastanku ministara odbrane NATO-a, ali poruka je jasna - Nemačka čizma (i krila) su stigli na Arktik.
Preporučujemo
PRE MASAKRA U ŠKOLI UBIO MAJKU, BRATA I SESTRU: Novi detalji jezivog zločina u Kanadi
12. 02. 2026. u 07:29
TRAMP U MOSKVI NA DAN POBEDE? Evo šta o tome kaže Kremlj
12. 02. 2026. u 07:17
HRVATSKA SVOJE KORENE TRAŽI U NAJDUBLjEM MRAKU: Kontroverzni praznik u susedstvu - "Stepinčevo" između verskog kulta i političkog tereta
JOŠ se nije stišala bura oko ustaškog pira na dočeku rukometaša, obeleženog Tompsonovim pesmama koje glorifikuju NDH, a iz Zagreba stižu nove provokacije koje bude aveti prošlosti.
11. 02. 2026. u 20:13
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)