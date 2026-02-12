AMERI U NEVERICI! Šta radi više ovaj Nikola Jokić (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u svojoj "Bol Areni" ekipu Memfisa sa 122:116, a čudesni Somborac meč je završio sa tripl-dabl učinkom - svojim 184. u karijeri.

Foto: AP

Nikola je predvodio Nagetse do pobede sa učinkom od 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija za 34 minuta igre.

Ono što je posebno impresivno jeste podatak da je Jokić do jubilarnog 20. tripl-dabla u sezoni stigao pre početka poslednje deonice i to mu je pošlo za rukom 80. put u karijeri. Naime, na pet sekundi pre isteka treće četvrtine Nikola je već imao 19 poena, 13 skokova i 10 asistencija.

Imao je Nikola i lepu podršku saigrača na ovom meču. Džamal Marej je ubacio 23 poena, Tim Hardvej Džunior 21, a Kristijan Braun 14.

U protivničkoj ekipi istakao se Dži-Dži Džekson sa 21 poenom, dok je Trej Džerom dodao 19.

Što se tiče samog meča. Memfis nije dozvoljavao Nagetsima da se odlepe. Posle rezultatske klackalice tokom prvoh 23 minita Denver je tokom druge četvrtine stekao dvocifrenu prednost i poveo 46:43. U finišu je imao i 58:44, ali su gosti do kraja prvog dela utakmice uspeli da svedu minus na samo podnošljivih šest poena - 60:64. Grizliji su se potpuno vratili u trećoj četvrtini, stigli su do egala 68:68, ali je domaćin uzvratio mini serijom od 10:2 i pobegao na 83:72, pa na 90:76.

Usledila je poslednja četvrtina koja je podsetila navijače Nagetsa na meč sa Klivlend Kavalirsima. Ekipa iz Kolorada imala je prednost od 15 poena, vodila 101:86, ali opet nije uspela da privede meč kraju bez drame.

Na 1.15 do kraja Denver je imao samo pola koša viška, kada je Skoti Pipen Džunior ukrao loptu Jokiću i pogodio za samo -1 kada su u pitanju gosti. Prethodno je upisao i trojku i tako vezao pet poena.

Srbin je na 57 sekundi do kraja ubacio za 118:115, da bi pomenuti Pipen na 15 sekundi do kraja odveo Džamala Mareja na liniju za slobodna bacanja, i to nakon promašenog šuta za izjednačenje. Marej je oba puta bio precizan, i to je bio kraj za Memfis...

Denver je trenutno treći na Zapadu sa skorom 35-20, dok Memfis sa 20 pobeda i 33 poraza zauzima 11. poziciju.