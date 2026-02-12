Svet

PENTAGON U PROBLEMU Nosači su "laka meta": Kineski lovac sa nosača aviona opremljen novom protivbrodskom raketom dometa većeg od 1.000 km

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 02. 2026. u 07:00

GLAVNI oslonac kineskih vazdušnih krila nosača aviona viđen je sa novom protivbrodskom raketom potencijalno sposobnom da pogodi ciljeve udaljene više od 1.000 kilometara nadzvučnom brzinom, prema nedavnim izveštajima medija.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Na slikama koje su kružile prošle nedelje, viđen je avion J-15 Narodnooslobodilačke armije (PLAN) sa dve YJ-15, jednom od najnovijih protivbrodskih raketa Pekinga.

Otkrivena tokom kineske vojne parade 2025. godine, raketa se pridružila postojećim kineskim zalihama podzvučnih YJ-83 i nadzvučnih YJ-12 protivbrodskih krstarećih raketa, koje su rasporedili kineski lovci i bombarderi tokom vežbi za nepredviđene situacije oko Japana, Filipina i Tajvana.

Iako Kina još uvek nije objavila specifikacije rakete, Džejnsova analiza tvrdi da nove protivbrodske rakete lansirane iz vazduha mogu da pogode ciljeve na udaljenosti od 1.200 do 1.800 kilometara i da postignu brzine veće od 5 Maha – što je značajno povećanje u odnosu na prethodni domet od 500 kilometara YJ-12.

Opremanje teškog nosača aviona kompanije PLAN ovim raketama može povećati udarnu moć pekinške pomorske avijacije i dopuniti postojeće udarne kapacitete. Prema pisanju kineskih vojnih medija, J-15 je opremljen YJ-12 i krstarećim raketama za kopneni napad AKF-98A.
Lovci kompanije PLAN moći će da lansiraju teže terete sa najnovijeg nosača aviona, Fuđijan (18). U poređenju sa prethodnim nosačima aviona kratkog poletanja, ali sa zaustavljenim oporavkom (STOBAR), Liaoning (16) i Šandong (17), avioni klase Tip 003 od 80.000 tona sposobni su da izvode operacije poletanja uz pomoć katapulta, ali sa zaustavljenim oporavkom (CATOBAR).

Foto MoD Kina

Fuđijanove mogućnosti lansiranja i oporavka takođe su omogućile službi da nabavi avione za rano upozoravanje i kontrolu u vazduhu KJ-600, bazirane na nosačima aviona.

-Koristeći radarske i elektrooptičke sisteme na brodu za pretragu i praćenje vazdušnih i pomorskih ciljeva, [KJ-600] pruža kritične obaveštajne podatke o neprijateljskim situacijama i usmerava avione bazirane na nosačima aviona u protivvazdušnoj odbrani i protivbrodskom ratovanju, navodi se u saopštenju kineskih vojnih medija.

Ovo je najnoviji primer da Peking ističe svoj razvoj i mogućnosti preciznih udara dugog dometa. Kina je predstavila nekoliko novih hipersoničnih raketa prikazanih na vojnoj paradi 2025. godine i lansiranih sa razarača klase Tip 055 od 10.000 tona.

U svom izveštaju o vojnoj moći Kine iz 2025. godine, Pentagon je tvrdio da Peking planira da do 2035. godine ima flotu od devet nosača aviona – samo dva manje od flote američke mornarice od 11 nosača aviona – i regionalnu hegemoniju pomorske avijacije u zapadnom Pacifiku.

(news.usni.org)

