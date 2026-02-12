TRAMP U MOSKVI NA DAN POBEDE? Evo šta o tome kaže Kremlj
PRES-SEKRETAR ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da ne isključuje mogućnost pozivanja predsednika SAD Donalda Trampa na događaje povodom 81. godišnjice pobede Rusije u Drugom svetskom ratu.
Američkog predsednika ćemo pitati da li može ili ne može da prisustvuje, saopštio je portparol ruskog predsednika u intervjuu za TASS.
- Videćemo šta će biti sa Trampom, bar ćemo saznati da li može ili ne može - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li će američki predsednik biti pozvan na predstojeću paradu povodom Dana pobede.
Rusija Dan pobede obeležava 9. maja u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine. Centralni događaj je velika vojna parada na Crvenom trgu u Moskvi.
(Tanjug)
