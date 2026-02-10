POZNATO KADA TRAMP PUTUJE U PEKING! Dogovoren sastanak sa Sijem, objavljeni detalji

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp planira da prve nedelje aprila otputuje u Peking na samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, izjavile su tri osobe upoznate sa planovima, koje su govorile pod uslovom anonimnosti, objavio je američki Politiko.

Tramp se obavezao da poseti Kinu u aprilu nakon sastanka sa Sijem u Južnoj Koreji prošle jeseni, ali Bela kuća do sada nije zvanično objavila tačne datume putovanja.

Zvaničnik Bele kuće rekao je da termini još nisu konačni. Kineska ambasada u Vašingtonu nije odgovorila na zahtev za komentar.

Dvojica lidera razgovarala su telefonom prošle nedelje o temama koje uključuju trgovinu i međunarodne sukobe, što se tumači kao uvod u predstojeći susret.

Tramp je naveo da je tokom razgovora pokrenuto i pitanje kineskog regiona Tajvana, koje, prema javnim izveštajima, nije bilo tema njihovog sastanka u Južnoj Koreji u oktobru.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Si tokom razgovora naglasio da je pitanje kineskog regiona Tajvana najvažnije u odnosima Kine i SAD, ističući da je Tajvan teritorija Kine i da Peking neće dozvoliti njegovo odvajanje.

U saopštenju se navodi i da Sjedinjene Američke Države moraju oprezno da postupaju po pitanju prodaje oružja kineskom regionu Tajvanu.

Kina je ranije izrazila nezadovoljstvo zbog američke prodaje oružja kineskom regionu Tajvanu u vrednosti od 11 milijardi dolara, odobrene u decembru, nakon čega je kineska vojska izvela dvodnevnu vojnu vežbu sa bojevom municijom, za koju je saopšteno da je simulirala iznenadni napad na ostrvo.

Prema rečima američkog ministra finansija Skota Besenta, Si bi mogao da poseti Trampa tokom leta, bilo u Vašingtonu ili u Mar-a-Lagu.

Dvojica lidera bi takođe mogla da se sastanu na samitu G20 u Majamiju i na skupu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Šenženu.

Prva nedelja aprila poklapa se sa godišnjicom uvođenja Trampovih carina, kada je on na takozvani "Dan oslobođenja" uveo sveobuhvatne tarife Kini i desetinama drugih zemalja u okviru šire trgovinske reforme.

