Svet

POZNATO KADA TRAMP PUTUJE U PEKING! Dogovoren sastanak sa Sijem, objavljeni detalji

P. Đurđević

10. 02. 2026. u 07:35

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp planira da prve nedelje aprila otputuje u Peking na samit sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, izjavile su tri osobe upoznate sa planovima, koje su govorile pod uslovom anonimnosti, objavio je američki Politiko.

ПОЗНАТО КАДА ТРАМП ПУТУЈЕ У ПЕКИНГ! Договорен састанак са Сијем, објављени детаљи

Foto: Profimedia

Tramp se obavezao da poseti Kinu u aprilu nakon sastanka sa Sijem u Južnoj Koreji prošle jeseni, ali Bela kuća do sada nije zvanično objavila tačne datume putovanja.

Zvaničnik Bele kuće rekao je da termini još nisu konačni. Kineska ambasada u Vašingtonu nije odgovorila na zahtev za komentar.

Dvojica lidera razgovarala su telefonom prošle nedelje o temama koje uključuju trgovinu i međunarodne sukobe, što se tumači kao uvod u predstojeći susret.

Tramp je naveo da je tokom razgovora pokrenuto i pitanje kineskog regiona Tajvana, koje, prema javnim izveštajima, nije bilo tema njihovog sastanka u Južnoj Koreji u oktobru.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Si tokom razgovora naglasio da je pitanje kineskog regiona Tajvana najvažnije u odnosima Kine i SAD, ističući da je Tajvan teritorija Kine i da Peking neće dozvoliti njegovo odvajanje.

U saopštenju se navodi i da Sjedinjene Američke Države moraju oprezno da postupaju po pitanju prodaje oružja kineskom regionu Tajvanu.

Kina je ranije izrazila nezadovoljstvo zbog američke prodaje oružja kineskom regionu Tajvanu u vrednosti od 11 milijardi dolara, odobrene u decembru, nakon čega je kineska vojska izvela dvodnevnu vojnu vežbu sa bojevom municijom, za koju je saopšteno da je simulirala iznenadni napad na ostrvo.

Prema rečima američkog ministra finansija Skota Besenta, Si bi mogao da poseti Trampa tokom leta, bilo u Vašingtonu ili u Mar-a-Lagu.

Dvojica lidera bi takođe mogla da se sastanu na samitu G20 u Majamiju i na skupu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Šenženu.

Prva nedelja aprila poklapa se sa godišnjicom uvođenja Trampovih carina, kada je on na takozvani "Dan oslobođenja" uveo sveobuhvatne tarife Kini i desetinama drugih zemalja u okviru šire trgovinske reforme.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ZGRADE I VOZILA GORE: Pogledajte Belgorod nakon granatiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 3

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPREČAVA KLIJANJE: Ovo je NAJBOLJI način za čuvanje krompira

SPREČAVA KLIJANjE: Ovo je NAJBOLjI način za čuvanje krompira