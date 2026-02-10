EU SE SPREMA DA OTKLONI SMETNJU: Ako Orban ostane pri svome, igraće na "Trampovu kartu" ili oduzeti Mađarskoj pravo glasa

EU KUJE plan bez presedana koji bi mogao dati Ukrajini delimično članstvo u bloku već sledeće godine, dok Brisel pokušava da učvrsti poziciju zemlje u Evropi i da je odvoji od Moskve, prema rečima 10 zvaničnika i diplomata.

Četiri godine nakon početka rata u Ukrajini, i dok Kijev insistira da članstvo u EU do 2027. godine bude uključeno u mirovni sporazum sa Kremljom, ova ideja u ranoj fazi predstavljala bi dramatičnu promenu načina na koji blok prima nove zemlje u svoje okrilje.

Plan predviđa da Ukrajina dobije mesto za stolom EU pre nego što sprovede reforme potrebne za puna članska prava, piše Politiko.

Evropski zvaničnici i ukrajinska vlada kažu da je kandidatura Kijeva za članstvo hitna.

- Rusija će verovatno pokušati da zaustavi naše kretanje ka EU - rekao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski novinarima u Kijevu u petak, odgovarajući na pitanje o značaju formalizovanja datuma pristupanja 2027. godine.

- Zato kažemo: imenujte datum. Zašto konkretan datum? Zato što će taj datum potpisati Ukrajina, Evropa, SAD i Rusija - rekao je predsednik Ukrajine.

Ideja EU podseća na plan Emanuela Makrona za višebrzinsku Uniju, koji je on nekoliko puta izneo otkako je postao predsednik Francuske 2017. godine.

Najnovija verzija je neformalno nazvana "obrnuto proširenje", prema rečima jednog zvaničnika EU i dvojice evropskih diplomata, jer ona efikasno dovodi zemlje u blok na početku procesa ispunjavanja kriterijuma za članstvo, a ne na kraju.

Zvaničnici EU navode da je ideja privlačna jer bi Kijevu dala prostor da dovrši reforme demokratskih institucija, pravosuđa i političkog sistema, uz smanjenje verovatnoće da odustane od nade da će se ikada pridružiti bloku i okrene leđa Zapadu.

Ipak, prepreke su značajne, pre svega protivljenje mađarskog premijera Viktora Orbana, koji se protivi članstvu Ukrajine.

Na osnovu razgovora sa pet diplomata koji predstavljaju različite zemlje i tri zvaničnika EU i dva ukrajinska zvaničnika, kojima je odobrena anonimnost kako bi govorili o poverljivim pregovorima sa kojima su upoznati, Politiko je identifikovao pet koraka.

Korak 1: Pripremiti Ukrajinu

EU je "prebacila težište unapred" u vezi sa ukrajinskom kandidaturom. To podrazumeva pružanje Kijevu neformalnih smernica u pregovorima o "klasterima" - pravnim koracima na putu ka članstvu.

Blok je već dostavio Ukrajini detalje o tri od šest pregovaračkih klastera.

Na neformalnom sastanku ministara za evropska pitanja na Kipru u martu, EU želi da ukrajinskoj delegaciji u poseti dostavi detalje o dodatnim klasterima kako bi i na njima mogao da počne rad.

- Uprkos najtežim okolnostima, usred kontinuirane ruske agresije, Ukrajina ubrzava svoje reformske napore - rekla je Marilena Rauna, zamenica ministra za Evropu Kipra, koji trenutno predsedava Savetu EU. Sastanak 3. marta ima za cilj da potvrdi tu podršku, dodala je ona.

Ali "neće biti prečica" kada je reč o reformama, rekao je jedan zvaničnik EU. Tu poruku ponovila su i dvojica visokih diplomata iz zemalja koje snažno podržavaju Ukrajinu, kao i svi zvaničnici EU sa kojima je Politiko razgovarao.

- Članstvo u EU donosi koristi samo ako prođete kroz transformaciju putem procesa proširenja - to je prava supermoć članstva u EU", rekao je jedan zvaničnik, dodajući da Evropska komisija "mora da pomiri te dve stvari: potrebu da se deluje brzo, ali i potrebu da se reforme sprovedu u Ukrajini."

Sa svoje strane, Kijev kaže da je spreman da uradi ono što je potrebno.

- Bićemo tehnički spremni do 2027. godine. Vi govorite o kraju rata i istovremenim bezbednosnim garancijama. A EU je za nas bezbednosna garancija - rekao je Zelenski u petak.

Korak 2: Stvoriti "pojednostavljeno" članstvo u EU

Vlade država EU ispitivale su predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen o naporima da se razbije zastoj oko prijema novih zemalja u blok, na sastanku u Briselu u petak, prema diplomatama koji su učestvovali u razgovoru ili su upoznati sa njegovim sadržajem.

Ona je izložila niz opcija i modela koje EU razmatra, naveli su oni. Među njima je bila i ideja "obrnutog proširenja".

- To bi bila neka vrsta rekonstrukcije procesa - pridružite se, a zatim vam se postepeno dodeljuju prava i obaveze - rekao je jedan zvaničnik EU upoznat sa sadržajem razgovora.

- Dakle, došlo bi do preispitivanja načina na koji sprovodimo pristupanje, na osnovu veoma drugačije situacije u kojoj se sada nalazimo u poređenju sa periodom kada je Komisija uspostavila kriterijume za pristupanje - objašnjava.

Cilj nije snižavanje kriterijuma, već slanje snažne političke poruke zemljama čiji je pristup blokiran zbog rata ili protivljenja iz prestonica poput Budimpešte - ne samo Ukrajini, već i Moldaviji, Albaniji i drugima.

- Važno je poslati političku poruku. Rat agresije traje već četiri godine. Ukrajincima je potrebna podrška. EU mora da pruži tu podršku, politički i psihološki - rekao je jedan diplomata EU.

Iako je Zelenski ranije rekao da Ukrajina neće prihvatiti drugorazredni status u EU, mogla bi biti otvorena za rešenje koje formalizuje njen put ka EU pre nego što postane punopravna članica, rekao je jedan zvaničnik upoznat sa razmišljanjem Kijeva.

Jedan moldavski zvaničnik rekao je za Politiko da ta zemlja "želi da se pridruži Evropskoj uniji koja funkcioniše efikasno i sa više od 27 država članica, i pozdravljamo rasprave o unutrašnjim reformama potrebnim da se to omogući".

Istovremeno, "puno članstvo - sa jednakim pravima i punim učešćem u donošenju odluka u EU - mora ostati jasan i krajnji cilj".

Albanski premijer Edi Rama rekao je prošlog meseca da je kreativan pristup članstvu u EU "dobra ideja" i da bi njegova zemlja čak privremeno prihvatila da nema svog komesara.

Ideja ima i protivnike unutar EU.

- U principu, ne možete razgovarati o dve kategorije država članica. To ne bi bilo fer ne samo prema Ukrajini već i prema evropskom projektu. Poruka treba da bude ubrzavanje reformi - rekao je jedan zvaničnik EU-

Nemačka je, posebno, protiv stvaranja više nivoa članstva u EU i oprezna zbog mogućnosti da se zemljama koje se pridruže pre nego što budu spremne obećaju stvari koje Brisel neće moći da ispuni, prema rečima jednog visokog diplomate.

Ipak, nada je da bi Berlin mogao biti ubeđen ako se inicijativi pridruže i druge teškaške prestonice poput Pariza, Rima i Varšave.

Korak 3: Sačekati Orbanov odlazak

Izazov za izglede Ukrajine za članstvo jeste dobijanje podrške svih 27 država članica, jer svaka odluka o proširenju zahteva jednoglasnost. Orban, najbliži saveznik Vladimira Putina u EU, čvrsto se protivi.

Međutim, Komisija i prestonice EU čekaju april i izbore u Mađarskoj i istovremeno rade na načinima da zaobiđu Orbanov veto.

Viktor Orban se suočava sa tesnom trkom i zaostaje u anketama.

On je pitanje članstva Ukrajine u EU iskoristio kao oružje u kampanji, rekavši tokom vikenda da je "Ukrajina naš neprijatelj" zbog nastojanja da zabrani uvoz ruske energije i da ona "nikada" ne bi trebalo da se pridruži EU.

Nijedan od zvaničnika sa kojima je Politiko razgovarao nije rekao da veruje da će Orban promeniti stav pre izbora.

Antipatija mađarskog premijera prema Kijevu "duboko je ukorenjena", rekao je jedan visoki diplomata EU.

- To je lična stvar između Orbana i Zelenskog. Više od strateške ili taktičke igre - smatra diplomata.

Orban i Zelenski su se više puta međusobno napadali. Zelenski je javno optužio Orbana da čini "veoma opasne stvari" blokiranjem evropskog puta Ukrajine i zasebno je Budimpeštu nazvao "malom Moskvom".

Orban je Ukrajinu nazvao "jednom od najkorumpiranijih zemalja na svetu" i optužio Zelenskog da upućuje pretnje suverenitetu Mađarske.

Nekoliko zvaničnika EU reklo je da se nadaju da bi, ukoliko Orban izgubi izbore, njegov rival Peter Mađar, konzervativni lider opozicione stranke Tisa, mogao da promeni kurs prema Ukrajini, s obzirom na to da je prošle godine obećao da će to pitanje staviti na referendum.

Ali ako Orban bude ponovo izabran, sledi korak četiri.

Korak 4: Odigrati Trampovu kartu

Iako se Orbanovo protivljenje članstvu Ukrajine u EU čini nepokolebljivim, postoji jedna osoba za koju evropski lideri veruju da bi mogla da promeni njegovo mišljenje - Donald Tramp.

Predsednik SAD, koji je blisko povezan sa Orbanom i podržao ga uoči mađarskih izbora, nije krio želju da bude taj koji će pogurati Ukrajinu i Rusiju ka mirovnom sporazumu.

Sa pristupanjem Ukrajine EU do 2027. godine unetim u nacrt predloga od 20 tačaka za okončanje rata, nada je da bi Tramp mogao da pozove Budimpeštu kako bi se dogovor postigao.

Zelenski je u petak nagovestio da se tome nada.

Prema mirovnom predlogu, SAD "preuzimaju obavezu da budu garant da niko neće blokirati" elemente dogovora, rekao je on.

- Govorimo o tome da li će Sjedinjene Američke Države politički raditi sa nekim evropskim akterima kako oni ne bi blokirali- istakao je.

Administracija Donalda Trampa je ranije vršila pritisak na Orbana tokom pregovora o paketima sankcija EU protiv Moskve, rekao je jedan diplomata EU.

Korak 5: Ako sve drugo propadne, oduzeti Mađarskoj pravo glasa

Ako Trampova veština sklapanja dogovora ne uspe, EU ima još jednu kartu: vraćanje Člana 7 Ugovora o EU protiv Mađarske na dnevni red, prema rečima dvojice diplomata EU.

Član 7, koji se primenjuje kada se smatra da neka zemlja krši osnovne vrednosti bloka, predstavlja najozbiljniju političku sankciju koju EU može da izrekne, jer suspenduje prava države članice, uključujući i pravo odlučivanja o prijemu novih članica.

EU za sada nema nameru da povuče taj potez, uz pretpostavku da bi to išlo naruku Orbanu uoči aprilskih izbora.

Međutim, prestonice ispituju podršku za korišćenje tog mehanizma ukoliko Orban bude ponovo izabran i nastavi da opstruira donošenje odluka u EU. Takav potez je "apsolutno moguć", rekao je treći diplomata.

