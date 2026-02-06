Svet

SAD PRIZNALE DA SU IZAZVALE MASOVNE PROTESTE U IRANU: "Videli smo iranski narod na ulicama..."

MINISTAR finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent priznao je da su akcije njegovog resora izazvale krizu dolara u Iranu i pokrenule masovne proteste.

Ono što smo uradili, odnosno, Ministarstvo finansija jeste da smo stvorili nestašicu dolara u zemlji (u Iranu), priznao je Besent.

Ovu strategiju sam izložio u Ekonomskom klubu Njujorka u martu, dodao je on.

„To je dovelo do brzog, i rekao bih dramatičnog, raspleta u decembru, kada je jedna od najvećih iranskih banaka bankrotirala. Centralna banka je bila primorana da štampa novac. Iranska valuta je propala, inflacija je porasla, i zato smo videli iranski narod na ulicama“, rekao je on govoreći pred Ekonomskim odborom Senata.

(Sputnjik)

