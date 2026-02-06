SAD PRIZNALE DA SU IZAZVALE MASOVNE PROTESTE U IRANU: "Videli smo iranski narod na ulicama..."
MINISTAR finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent priznao je da su akcije njegovog resora izazvale krizu dolara u Iranu i pokrenule masovne proteste.
Ono što smo uradili, odnosno, Ministarstvo finansija jeste da smo stvorili nestašicu dolara u zemlji (u Iranu), priznao je Besent.
Ovu strategiju sam izložio u Ekonomskom klubu Njujorka u martu, dodao je on.
„To je dovelo do brzog, i rekao bih dramatičnog, raspleta u decembru, kada je jedna od najvećih iranskih banaka bankrotirala. Centralna banka je bila primorana da štampa novac. Iranska valuta je propala, inflacija je porasla, i zato smo videli iranski narod na ulicama“, rekao je on govoreći pred Ekonomskim odborom Senata.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
ELITNA 72. BRIGADA: Vrhunsko naoružanje, oprema i brutalna obuka u Pančevu | Specijalne operacije
Preporučujemo
RASTU TENZIJE NA BLISKOM ISTOKU: Netanjahu najavio oštar odgovor Iranu
05. 02. 2026. u 22:37
IRAN ZAPLENIO DVA TANKERA U PERSIJSKOM ZALIVU: Prevozili naftu
05. 02. 2026. u 18:18
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)