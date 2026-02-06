BUDUĆNOST INDIJSKOG S-400 I SU-57 OSIGURANA! Rusija uništava teoriju o pretnji Kine „kritičnom“ domaćom proizvodnjom čipova

OČEKUJE se da će mikrotalasni mikročipovi za lovac Su-57 i sistem protivvazdušne odbrane S-500 Prometej biti proizvedeni u Rusiji do kraja 2027. godine.

Foto Tanjug/MO Rusije

Guverner Sverdlovske oblasti, Denis Pasler, nedavno je objavio da je preduzeće počelo sa projektovanjem i izgradnjom prve fabrike u zemlji sposobne za serijsku proizvodnju mikrotalasnih mikročipova u punom tehnološkom ciklusu.

Prema Pasleru, planirani proizvodni kapacitet postrojenja biće do 2.000 silicijumskih pločica godišnje.

Mikrotalasni mikročipovi su integrisana kola (IC) dizajnirana za rad na mikrotalasnim frekvencijama, u rasponu od otprilike 300 MHz do 300 GHz. Koriste se u aplikacijama kao što su radar, satelitske komunikacije, bespilotni sistemi, bežične mreže i brza obrada podataka.

Uobičajeni primer je monolitno mikrotalasno integrisano kolo (MMIC), koje integriše komponente kao što su tranzistori, otpornici i kondenzatori na jednu poluprovodničku podlogu - obično galijum arsenid (GaAs) ili silicijum - kako bi efikasno obrađivalo mikrotalasne signale.

Ovi čipovi obrađuju ultrabrze podatke i bežične signale u realnom vremenu za zadatke koji uključuju dekodiranje signala, praćenje radara i prepoznavanje obrazaca.

Vazdušni radar N036 Bjelka aviona Su-57 verovatno će se oslanjati na takve mikrotalasne čipove, kao i radar 96L6-CP sistema protivvazdušne odbrane S-350A Vitjaz i radar 98L6 Jenisej koji se koristi sa sistemima S-500 i S-400.



RADAR SU-57 BJELKA

N036 Bjelka („Veverica“) je napredni radarski sistem sa aktivnim elektronskim skeniranim nizom (AESA) u X-opsegu koji je razvio Naučnoistraživački institut za projektovanje instrumenata „Tihomirov“ (NIIP) za lovac pete generacije Suhoj Su-57.

Služi kao primarni radar za upravljanje vatrom aviona, sa N036-1-01 nizom postavljenim na nosu sa približno 1.514–1.526 predajno-prijemnih (T/R) modula galijum arsenida (GaAs).

Ovo je dopunjeno sa dva bočna N036B-1-01 X-opsežna niza, svaki sa oko 358–404 T/R modula, pružajući proširenu pokrivenost azimuta do ±135°. Pored toga, L-opsežni nizovi ugrađeni u prednje ivice krila podržavaju funkcije interferencije i elektronskog ratovanja.

GaAs podloga nudi visoku mobilnost elektrona, nizak nivo buke i efikasan rad u gustim elektronskim okruženjima, iako zaostaje za galijum nitridom (GaN) u gustini snage i disipaciji toplote.

Ključne mogućnosti navodno uključuju domete detekcije do 400 km protiv meta sa radarskim poprečnim presekom od 1 m², istovremeno praćenje 60 vazdušnih i 30 kopnenih meta i angažovanje do 16 vazdušnih i četiri površinska cilja. Režimi vazduh-vazduh i vazduh-zemlja mogu raditi istovremeno.



Radar Jenisej je napredni AESA sistem S-opsega razvijen prvenstveno za sistem protivvazdušne odbrane S-500 Prometej.

Poseduje veliki AESA niz - približno 3 × 4 metra - zasnovan na tehnologiji galijum arsenida. Radar nudi detekciju na velikom dometu do 600 km, slike visoke rezolucije, precizno praćenje balističkih i aerodinamičkih meta i jaku otpornost na elektronske protivmere.

Dizajniran za kontinuirani, dugotrajni rad, takođe uključuje karakteristike male verovatnoće presretanja.

Iako je razvijen za S-500, Jenisej se može integrisati sa baterijama S-400 kao multifunkcionalni radar za kontrolu vatre, poboljšavajući tačnost vođenja raketa i ukupnu efikasnost sistema u gustim okruženjima elektronskog ratovanja.



ZAVISNOST RUSIJE OD KINE

Postoje spekulacije da je Rusija zavisna od Kine za mikročipove i MMIC-ove ugrađene u njene vrhunske sisteme.

Iako spekulacije mogu odražavati stvarnost, važno je napomenuti da Rusija proizvodi MMIC-ove u zemlji preko firmi kao što su Mikropribor i Istok.

Međutim, proizvodnja MMIC-ova se oslanjala na uvezene komponente i mašine. Moguće je da je proizvodnja MMIC-ova prekinuta nakon što su zapadne sankcije uvedene 2022. godine, ograničavajući pristup Rusije naprednim poluprovodnicima.

Verovatno je da barem neki od mikroelektronski integrisanih komponenti (MMIC) u radaru N036 Bjelka aviona Su-57 i povezanim radarima sistema S-400 (kao što su nadgrobni spomenik 92N6E ili integrišući Jenisej) potiču iz ili preko Kine.

Dokazi za ovo su posredni. Na primer, u periodu 2023-2024, Kina je isporučila ~90% ruske mikroelektronike, uključujući specijalizovane čipove za navođenje, radar i vojne primene.

Međutim, pošto se proizvodnja kompanije Mikropribor zasniva na komponentama nabavljenim sa Zapada, verovatno je da Kina služi prvenstveno kao kanal za uvoz zapadnih komponenti koje se koriste u MMIC-ovima.

Na primer, sistem S-400 se oslanja na strane radarske podloge (npr. laminati RO4003C proizvedeni u SAD) nabavljene iz Kine/Hong Konga.

Pošto Kina ima samo ograničen broj sistema S-400, malo je verovatno da lokalno proizvodi glavne elektronske komponente za njih. Stoga, Kina verovatno snabdeva Rusiju drugim elektronskim materijalima, kao što su laminati PCB-a.

Važno je napomenuti da je guverner Sverdlovske oblasti, Denis Pasler, najavio da će nova fabrika biti „prva fabrika u zemlji sposobna za serijsku proizvodnju mikrotalasnih mikročipova u punom tehnološkom ciklusu“.



UTICAJ NA INDIJU

Indija, koja trenutno koristi tri sistema S-400, verovatno će na kraju nabaviti najmanje 10. Razmatra se i lokalna proizvodnja sistema S-400.

U međuvremenu, HAL je u naprednim tehničkim pregovorima sa ruskim UAK-om za lokalnu proizvodnju stelt lovca Su-57.

Na osnovu gore navedene analize, veoma je malo verovatno da bi sistemi IAF S-400 ili Su-57 bili negativno pogođeni verovatno ograničenom i prolaznom zavisnošću Rusije od kineskih elektronskih komponenti.

Ruska investicija u kompletno projektovanje i razvoj MMIC-ova osiguraće da Indija ne postane zavisna od Kine.

Pored toga, Indija već ima mogućnosti projektovanja i ambiciozne planove za proizvodnju MMIC-ova kao deo svog šireg napora u proizvodnji poluprovodnika u okviru Indijske misije poluprovodnika (ISM). Indijski planovi projektovanja navodno uključuju napredne 3 nm čvorove.

Proizvodni kapaciteti MMIC-ova se takođe pojavljuju kroz planove koji uključuju zajedničku fabriku SAD i Indije za GaN i SiC poluprovodnike do 2029. godine. U razumnom roku, Indija može da proizvede elektronske komponente potrebne za sisteme S-400 i Su-57.



(eurasiantimes.com/Vijainder K Thakur)

