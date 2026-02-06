ZELENSKI SAOPŠTIO: Nova trilaterala o sudbini Ukrajine verovatno u Americi
NAREDNI sastanci pregovaračkih timova Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije planirani su u bliskoj budućnosti i verovatno će biti održani u SAD, saopštio je sinoć predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.
- Danas je stigao izveštaj našeg pregovaračkog tima nakon dva dana sastanaka i pregovora u Emiratima sa američkom i ruskom stranom - rekao je Zelenski u večernjem video-obraćanju, prenosi Ukrinform.
On je dodao da očekuje tim u Kijevu za potpuni izveštaj jer, kako je naveo, "o mnogim aspektima se ne može razgovarati preko telefona".
- Koliko već možemo da vidimo, dalji sastanci su planirani u bliskoj budućnosti. Najverovatnije u Americi - saopštio je Zelenski.
On je, takođe, izjavio da je ukrajinska strana spremna za sve radne formate koji zaista mogu približiti mir i učiniti ga pouzdanim, trajnim, i onim koji će "lišiti Rusiju apetita za dalju borbu".
- Važno je da se ovaj rat završi na način da Rusija nema nagradu za agresiju. To je jedan od ključnih principa koji obnavljaju i garantuju istinsku bezbednost - naglasio je predsednik Ukrajine.
Specijalni izaslanik predsednika SAD Država Stiv Vitkof saopštio je ranije juče da su u okviru drugih trilateralnih pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tokom dva dana delegacije Ukrajine, SAD i Rusije detaljno razmatrale nerešena pitanja, uključujući metode sprovođenja prekida vatre i praćenja prekida neprijateljstava. Dodao je da je dogovoreno da delegacije izveste svoje prestonice o rezultatima i da nastave trilateralne razgovore u narednim nedeljama. U Abu Dabiju su 4. i 5. februara održani razgovori delegacija SAD, Ukrajine i Rusije u okviru drugog trilateralnog sastanka sa ciljem unapređenja napora za okončanje rata u Ukrajini. Prvi trilateralni sastanak delegacija Sad, Ukrajine i Rusije održan je 23. i 24. januara 2026. godine, takođe u Abu Dabiju.
(Tanjug)
