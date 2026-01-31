NATO U RASULU: Težak položaj Marka Rutea
RAD generalnog sekretara NATO Marka Rutea u sadašnjim uslovima faktički se sveo, ne na upravljanje Alijansom, već na pokušaje da se očuva njena celovitost i spreči politički raskol kao posledica politike predsednika SAD Donalda Trampa, piše evropsko izdanje "Politiko".
Kako navodi list, značajan deo Ruteovih aktivnosti sada je usmeren na održavanje dijaloga sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, kao i na smanjenje rizika koji bi mogli dovesti u pitanje budućnost Severnoatlantskog saveza. U "Politiku "ističu da se uloga generalnog sekretara NATO sve češće svodi na nastojanja da se spreči podrivanje temelja same organizacije.
Prema pisanju lista, u evropskim diplomatskim krugovima Rutea nazivaju „teflonskim“ zbog njegove sposobnosti da iz složenih i osetljivih situacija izađe bez ozbiljnih posledica. Ipak, aktuelne okolnosti čine njegov položaj posebno teškim. Bivši premijer Holandije primoran je da balansira između interesa saveznika, izbegavajući direktne sukobe i oštru retoriku.
Jedan visoki diplomata Evropske unije izjavio je za Politiko da je posmatranje tih napora izuzetno teško.
- Potpuno razumem koliko je njegov posao složen kada je reč o očuvanju jedinstva NATO, ali gledati to — prava je muka - citira list njegove reči.
Bivši stalni predstavnik Španije pri NATO, a sada poslanik Evropskog parlamenta Nikolas Paskual de la Parte, ocenio je da je održavanje kohezije alijanse u sadašnjim uslovima „teže nego hodati po konopcu na jakom vetru“.
(Sputnjik)
