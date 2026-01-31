NATO U RASULU: Težak položaj Marka Rutea

RAD generalnog sekretara NATO Marka Rutea u sadašnjim uslovima faktički se sveo, ne na upravljanje Alijansom, već na pokušaje da se očuva njena celovitost i spreči politički raskol kao posledica politike predsednika SAD Donalda Trampa, piše evropsko izdanje "Politiko".

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Kako navodi list, značajan deo Ruteovih aktivnosti sada je usmeren na održavanje dijaloga sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, kao i na smanjenje rizika koji bi mogli dovesti u pitanje budućnost Severnoatlantskog saveza. U "Politiku "ističu da se uloga generalnog sekretara NATO sve češće svodi na nastojanja da se spreči podrivanje temelja same organizacije.

Prema pisanju lista, u evropskim diplomatskim krugovima Rutea nazivaju „teflonskim“ zbog njegove sposobnosti da iz složenih i osetljivih situacija izađe bez ozbiljnih posledica. Ipak, aktuelne okolnosti čine njegov položaj posebno teškim. Bivši premijer Holandije primoran je da balansira između interesa saveznika, izbegavajući direktne sukobe i oštru retoriku.

Jedan visoki diplomata Evropske unije izjavio je za Politiko da je posmatranje tih napora izuzetno teško.

- Potpuno razumem koliko je njegov posao složen kada je reč o očuvanju jedinstva NATO, ali gledati to — prava je muka - citira list njegove reči.

Bivši stalni predstavnik Španije pri NATO, a sada poslanik Evropskog parlamenta Nikolas Paskual de la Parte, ocenio je da je održavanje kohezije alijanse u sadašnjim uslovima „teže nego hodati po konopcu na jakom vetru“.

(Sputnjik)