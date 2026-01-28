Svet

ZELENSKI PROŽIVEO NAJKRVAVIJA 24 ČASA Moskva tvrdi: Kijev izgubio više od 1.000 vojnika za dan

В.Н.

28. 01. 2026. u 11:25

Prema najnovijem izveštaju Ministarstva odbrane Rusije, ukrajinske snage pretrpele su ogromne gubitke širom više oblasti. U protekla 24 časa više od 1.000 vojnika je poginulo ili ranjeno, a uništeno je desetine oklopnih vozila, automobila, artiljerijskih oruđa i skladišta municije.

ЗЕЛЕНСКИ ПРОЖИВЕО НАЈКРВАВИЈА 24 ЧАСА Москва тврди: Кијев изгубио више од 1.000 војника за дан

Foto: Profimedia

PVO sistemi oborili su 175 dronova, dok su udarni dronovi i artiljerijske snage pogodili baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

(Izvestija)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Ostali sportovi

0 21

RUSIJA SLAVI: Estonija krenula da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela

Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.

27. 01. 2026. u 12:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRST NA HRAMU SVETOG SAVE KRIJE TUŽNU PRIČU: NJegov autor je tragično skončao - samo 20 dana posle postavljanja

KRST NA HRAMU SVETOG SAVE KRIJE TUŽNU PRIČU: Njegov autor je tragično skončao - samo 20 dana posle postavljanja