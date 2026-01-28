ZELENSKI PROŽIVEO NAJKRVAVIJA 24 ČASA Moskva tvrdi: Kijev izgubio više od 1.000 vojnika za dan
Prema najnovijem izveštaju Ministarstva odbrane Rusije, ukrajinske snage pretrpele su ogromne gubitke širom više oblasti. U protekla 24 časa više od 1.000 vojnika je poginulo ili ranjeno, a uništeno je desetine oklopnih vozila, automobila, artiljerijskih oruđa i skladišta municije.
PVO sistemi oborili su 175 dronova, dok su udarni dronovi i artiljerijske snage pogodili baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.
(Izvestija)
