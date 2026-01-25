IZDAO JE KINU ZAKLETOM NEPRIJATELJU, A SI MU JE BEZGRANIČNO VEROVAO Čistka u vojsci: Pao najmoćniji general, ovo je razlog

NAJVIŠI kineski general optužen je za curenje informacija o programu nuklearnog oružja zemlje SAD i primanje mita za zvanične radnje, uključujući unapređenje oficira u ministra odbrane, rekli su izvori upoznati sa brifingom na visokom nivou o optužbama.

Foto Tanjug/AP

Brifing kojem su u subotu ujutru prisustvovali neki od najviših vojnih oficira održan je neposredno pre nego što je kinesko Ministarstvo nacionalne odbrane objavilo senzacionalnu objavu o istrazi protiv generala Džang Joušija (Zhang Youxia) , nekada smatranog najpoverljivijim vojnim saveznikom kineskog lidera Si Đinpinga. U tom saopštenju je dato malo detalja osim istrage o teškim kršenjima partijske discipline i državnih zakona.

Foto printskrin Jutjub/AP

ZA ŠTA JE OPTUŽEN

Ali ljudi upoznati sa brifingom, koji do sada nije objavljen, rekli su da je Džang pod istragom zbog navodnog formiranja političkih klika, fraze koja opisuje napore da se izgrade mreže uticaja koje podrivaju jedinstvo stranke, i zloupotrebe svog autoriteta unutar najvišeg vojnog tela Komunističke partije, poznatog kao Centralna vojna komisija.

Vlasti takođe ispituju njegov nadzor nad moćnom agencijom odgovornom za istraživanje, razvoj i nabavku vojne opreme. Oni koji su upoznati sa izveštajem rekli su da je Džang navodno prihvatio ogromne sume novca u zamenu za zvanična unapređenja u ovom sistemu nabavki sa velikim budžetom.

Najšokantnija tvrdnja otkrivena tokom brifinga iza zatvorenih vrata, rekli su izvori, bila je da je Džang odao osnovne tehničke podatke o kineskom nuklearnom oružju SAD. Neki dokazi protiv Džanga došli su od Gu Džuna, bivšeg generalnog direktora Kineske nacionalne nuklearne korporacije, državne kompanije koja nadgleda sve aspekte kineskih civilnih i vojnih nuklearnih programa, rekli su izvori upoznati sa izveštajem.

Peking je prošlog ponedeljka najavio istragu protiv Gua zbog sumnje na teška kršenja partijske discipline i državnih zakona.

Foto Tanjug/AP/Ng Han Guan

BORBA PROTIV KORUPCIJE

Tokom subotnjeg brifinga, vlasti su otkrile da je istraga protiv Gua povezala Džanga sa propustom u bezbednosti u kineskom nuklearnom sektoru, rekli su izvori. Detalji o propustu nisu otkriveni tokom brifinga, rekli su izvori.

U izjavi za Volstrit žurnal, Liu Pengju, portparol kineske ambasade u Vašingtonu, rekao je da odluka stranke da istraži Džang naglašava da rukovodstvo održava „pristup potpunog pokrivanja i nulte tolerancije u borbi protiv korupcije“.

Neki analitičari kažu da Sijeva najnovija akcija protiv korupcije i nelojalnosti u oružanim snagama označava najagresivnije demontiranje kineskog vojnog rukovodstva od ere Mao Cedunga.

Kao i Si, Džang, član elitnog Politbiroa partije, jedan je od kineskih „prinčeva“, kako se nazivaju potomci revolucionarnih starešina i visokih partijskih zvaničnika. Džangov otac se borio zajedno sa Sijevim ocem tokom kineskog građanskog rata koji je doveo do preuzimanja vlasti od strane Maovih komunističkih snaga 1949. godine, a obojica su kasnije došli do visokih pozicija.

"Ovaj potez je bez presedana u istoriji kineske vojske i predstavlja potpuno uništenje visoke komande", rekao je Kristofer Džonson, šef kompanije China Strategies Group, konsultantske firme za političke rizike.

Interni brifing u subotu je takođe povezao Džangov pad sa njegovim unapređenjem bivšeg ministra odbrane Li Šangfua. Džang je navodno pomogao u unapređenju Lija u zamenu za veliki mito, rekli su izvori.

Lijev pad je počeo 2023. godine, kada je nestao iz javnosti, a kasnije je smenjen sa mesta ministra odbrane. Partija ga je sledeće godine izbacila zbog korupcije. Li nije bio dostupan za komentar.

Foto Tanjug/AP/Ng Han Guan

VELIKA ISTRAGA

Kao znak dubine trenutne istrage, Si je naložio radnoj grupi da sprovede dubinsku istragu o Džangovom mandatu kao komandanta Šenjang vojne oblasti, koji je trajao pet godina, od 2007. do 2012. godine, rekli su neki od ljudi upoznatih sa izveštajem. Tim je sada stigao u severoistočni grad Šenjang, rekli su oni, posebno odlučivši se da boravi u lokalnim hotelima umesto u vojnim bazama, gde bi Žang imao mrežu podrške.

Vlasti su već zaplenile mobilne uređaje od oficira koji su napredovali u činovima sa Džangom i generalom Liu Ženlijem, načelnikom Združenog štaba, čija je istraga takođe objavljena u subotu, rekli su neki izvori, jer hiljade oficira povezanih sa njima postaju potencijalne mete. Liu (61) nije bio dostupan za komentar.

Pad Džanga i Liua proširuje Sijeve višegodišnje napore da se reši službenika koji se smatraju korumpiranim i politički nepouzdanim.

Čišćenje čak i jednog od Sijevih ličnih prijatelja, Džanga, pokazuje da sada nema granica Sijevoj antikorupcijskoj revnosti, rekao je Džonson, šef Grupe za kineske strategije koji je dve decenije služio u Centralnoj obaveštajnoj agenciji, uključujući i funkciju vodećeg kineskog analitičara.

- Si je nastojao da izbegne masovno otpuštanje najviših zvaničnika u ranim godinama kampanje protiv korupcije“ tako što nije ciljao aktivne generale i ključne delove vojske, poput strateških raketnih snaga. Kasnije je shvatio da je to nemoguće, a ovaj potez je rasplet tog procesa - rekao je Džonson.

Analitičari kažu da neprozirnost kineskog političkog sistema otežava utvrđivanje Sijevih preciznih motiva za likvidaciju dugogodišnjeg saveznika u kineskoj vojsci, poznatog kao Narodnooslobodilačka armija, ili PLA. Interna objašnjenja data partijskoj eliti – poput onih u subotnjem brifingu – ne odražavaju uvek potpunu ili istinsku motivaciju koja stoji iza Sijevih odluka.

Foto: Tanjug/AP photo

"MOĆNIJI OD SIJA"

Uprkos tome, u subotnjem uvodniku lista PLA Daily, vodećih vojnih novina, ukazano je na važnost političkih faktora u slučaju protiv Džanga, koga su novine optužile da je „ozbiljno zgazio i potkopao“ institucionalnu osnovu autoriteta predsednika CMC-a.

- To sugeriše da je Džang imao previše moći van samog Sija - rekao je Lajl Moris, viši saradnik za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost u Institutu za politiku društva Azije.

Moris je rekao da je stranka naglasila da Si, kao predsednik CMC-a, ima krajnju vlast nad vojskom i predstavlja stranku komandu nad oružanim snagama.

- Dakle, isticanje takvog kršenja sugeriše da je Džang bio van Sijevog lanca komandovanja.

Bez obzira na razloge, Sijeva odluka da smeni Džanga pokazuje da je „uveren u svoju konsolidaciju moći nad vojskom“, rekao je Moris.

- To nije znak slabosti, već snage za Sija - dodao je on.

Obezglavljivanjem komandne strukture, rekli su neki od ljudi upoznatih sa izveštajem, Si signalizira da su raširena korupcija, ukorenjene mreže pokroviteljstva i odavanje državnih tajni egzistencijalne pretnje njegovom cilju da stekne kontrolu nad Tajvanom, demokratski samoupravnim ostrvom koje Peking smatra svojom teritorijom.

Međutim, neki analitičari kažu da će rezultirajuće praznine viših činova verovatno uticati na borbenu efikasnost i moglo bi smanjiti neposredni rizik od invazije preko moreuza, dok se Si okreće ka proračunatoj strategiji. Peking, izgleda, prvo želi da postigne dogovor sa predsednikom Trampom o Tajvanu, dok se dve supersile pripremaju za važne pregovore o trgovinskim i bezbednosnim pitanjima ove godine. Svako Trampovo kolebanje u vezi sa bezbednošću Tajvana moglo bi da poljulja poverenje Tajpeja u američku odlučnost.

Foto printskrin Jutjub/AP

SMENE OFICIRA

Od leta 2023. godine, stranka je smenila visoke oficire u kineskoj vojsci, vazduhoplovstvu, mornarici, strateškim raketnim snagama i paravojnoj policiji, kao i u glavnim komandama na terenu ratnih dejstava – uključujući i onu usmerenu na Tajvan. Više od 50 visokih vojnih oficira i rukovodilaca odbrambene industrije je stavljeno pod istragu ili smenjeno sa funkcija u poslednje dve i po godine, prema zvaničnim otkrićima koja je pregledao časopis Wall Street Journal.

Centralna vojna komisija je imala šest profesionalnih vojnih članova kada je njen sadašnji mandat počeo 2022. godine. Sada ima samo jednog aktivnog uniformisanog oficira, generala Džang Šengmina, koji je unapređen u potpredsednika tek u oktobru nakon čistke drugog generala koji je obavljao tu funkciju. Za razliku od Džang Jusije i Liu Dženlija, koji su ratni veterani, Džang Šengmin je veći deo svoje karijere služio kao politički oficir i disciplinski inspektor, odgovoran za sprovođenje lojalnosti i jačanje morala.

- S obzirom na veličinu i složenost nadgledanja bilo koje velike i sofisticirane vojne organizacije, ovaj vakuum na vrhu je neodrživ - rekao je M. Tejlor Frejvel, direktor Programa za bezbednosne studije na Masačusetskom tehnološkom institutu.

Dodao je da će to „neizbežno uticati na trenutnu spremnost NOAK-a da preduzme velike, složene vojne operacije u kratkom i srednjem roku“.

(WSJ/Blic.rs)