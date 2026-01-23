OKONČANA DRAMA NA NEBU IZNAD KINE: Ruski avion sa 238 putnika uspešno sleteo
RUSKI avion sa 238 putnika na letu Puket-Barnaul bezbedno je sleteo na aerodrom Landžou u Kini, saopštila je avio-kompanija.
Podsetimo, avion ruske kompanije Azur Er izdao je danas signal za pomoć tokom leta iznad Kine i pripremao se za neplanirano sletanje u Landžou.
Avio-kompanija je napomenula da je u kontaktu sa ruskim vazduhoplovnim vlastima i predstavnikom avio-kompanije u Kini.
Let je iz Puketa na Tajlandu do ruskog grada Barnaul u Sibiru. Azur Er je ruska avio-kompanija sa sedištem u Moskvi.
