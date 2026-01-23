RUSKI AVION SA 238 PUTNIKA IZDAO SIGNAL ZA POMOĆ: Sprema se za prinudno sletanje
AVION ruske kompanije Azur Er izdao je danas signal za pomoć tokom leta iznad Kine i priprema se za neplanirano sletanje u Landžou.
- U avionu koji se sprema za neplanirano sletanje u Landžou, u Kini, nalazi se 238 putnika - saopštio je portparol kompanije Azur Er, prenosi agencija RIA Novosti.
Kako se vidi na sajtu Flight Radar 24, avion trenutno kruži u blizini kineskog grada.
- Avion se trenutno nalazi u zoni čekanja. Posada u potpunosti ima kontrolu nad parametrima leta i obavlja neophodne procedure za pripremu sletanja - navodi se u saopštenju.
Avio-kompanija je napomenula da je u kontaktu sa ruskim vazduhoplovnim vlastima i predstavnikom avio-kompanije u Kini.
Let je iz Puketa na Tajlandu do ruskog grada Barnaul u Sibiru. Azur Er je ruska avio-kompanija sa sedištem u Moskvi.
Preporučujemo
"ZELENSKI SVE POGREŠNO POSTAVIO" Orban: Brisel željan da plati, mi nećemo
23. 01. 2026. u 09:17
KO SU NOMINOVANI ZA OSKARA 2026? Jedan film oborio rekord "Titanika"
23. 01. 2026. u 09:09
"POSLEDICE ZA EU MOGU BITI RAZORNE" Hitno se oglasio Orban, svet u neverici
23. 01. 2026. u 08:54
"VI STE ČOVEK U OČAJNOM POLOŽAJU" Orban uputio brutalnu poruku Zelenskom: Svako će dobiti ono što zaslužuje
MAĐARSKI premijer Viktor Orban uputio je poruku ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom na društvenoj mreži Iks u kojoj navodi da mu se čini da "nećemo moći da dođemo do razumevanja".
22. 01. 2026. u 17:27
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)