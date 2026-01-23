RUSKI AVION SA 238 PUTNIKA IZDAO SIGNAL ZA POMOĆ: Sprema se za prinudno sletanje

AVION ruske kompanije Azur Er izdao je danas signal za pomoć tokom leta iznad Kine i priprema se za neplanirano sletanje u Landžou.

- U avionu koji se sprema za neplanirano sletanje u Landžou, u Kini, nalazi se 238 putnika - saopštio je portparol kompanije Azur Er, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako se vidi na sajtu Flight Radar 24, avion trenutno kruži u blizini kineskog grada.

- Avion se trenutno nalazi u zoni čekanja. Posada u potpunosti ima kontrolu nad parametrima leta i obavlja neophodne procedure za pripremu sletanja - navodi se u saopštenju.

Avio-kompanija je napomenula da je u kontaktu sa ruskim vazduhoplovnim vlastima i predstavnikom avio-kompanije u Kini.

Let je iz Puketa na Tajlandu do ruskog grada Barnaul u Sibiru. Azur Er je ruska avio-kompanija sa sedištem u Moskvi.