RUSKI AVION SA 238 PUTNIKA IZDAO SIGNAL ZA POMOĆ: Sprema se za prinudno sletanje

23. 01. 2026. u 09:15 >> 09:22

AVION ruske kompanije Azur Er izdao je danas signal za pomoć tokom leta iznad Kine i priprema se za neplanirano sletanje u Landžou.

РУСКИ АВИОН СА 238 ПУТНИКА ИЗДАО СИГНАЛ ЗА ПОМОЋ: Спрема се за принудно слетање

Foto: Profimedia

- U avionu koji se sprema za neplanirano sletanje u Landžou, u Kini, nalazi se 238 putnika - saopštio je portparol kompanije Azur Er, prenosi agencija RIA Novosti.

Foto: Flight radar 24

Kako se vidi na sajtu Flight Radar 24, avion trenutno kruži u blizini kineskog grada.

- Avion se trenutno nalazi u zoni čekanja. Posada u potpunosti ima kontrolu nad parametrima leta i obavlja neophodne procedure za pripremu sletanja - navodi se u saopštenju.

Avio-kompanija je napomenula da je u kontaktu sa ruskim vazduhoplovnim vlastima i predstavnikom avio-kompanije u Kini.

Let je iz Puketa na Tajlandu do ruskog grada Barnaul u Sibiru. Azur Er je ruska avio-kompanija sa sedištem u Moskvi.

