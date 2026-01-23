OGLASILI SE RUSI NAKON SASTANKA U MOSKVI: Evo šta je Putin dogovorio sa Vitkofom i Kušnerom

RUSKI, ukrajinski i američki pregovarači održaće svoje prve trilateralne razgovore u Abu Dabiju u petak, rekao je visoki pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov nakon što se ruski predsednik Vladimir Putin sastao sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa u Moskvi.

Foto: Profimedia

Putin je razgovarao skoro četiri sata sa američkim izaslanikom za Bliski istok Stivom Vitkofom, Trampovim zetom Džaredom Kušnerom i komesarom Federalne službe za nabavke Džošom Gruenbaumom.

Sa ruske strane učestvovali su Putinov pomoćnik Jurij Ušakov i izaslanik za investicije Kiril Dmitrijev. U telefonskom razgovoru sa novinarima, Ušakov je pozdravio razgovore kao "suštinske, konstruktivne i izuzetno iskrene".

Ušakov je rekao da će se trilateralna radna grupa za bezbednost prvi put sastati u Abu Dabiju kasnije u petak.

Dodao je da je ruski tim, predvođen admiralom Igorom Kostjukovim, šefom vojne obaveštajne službe GRU, dobio instrukcije od Putina i da će u narednim satima odleteti u UAE. Vitkof i Dmitrijev će se odvojeno sastati u Abu Dabiju kako bi razgovarali o trgovini između Rusije i SAD, rekao je Ušakov.

Ušakov je rekao da je ruska strana još jednom naglasila da je mir između Moskve i Kijeva nemoguć "bez rešavanja teritorijalnog pitanja".

- Ostajemo zainteresovani za rešavanje ukrajinske krize političkim i diplomatskim sredstvima. Međutim, ako se to ne dogodi, Rusija će nastaviti da ostvaruje svoje ciljeve na bojnom polju gde ruske trupe imaju inicijativu - rekao je on.

U četvrtak se Tramp sastao sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim na marginama Svetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu, u Švajcarskoj. Kasnije je novinarima u avionu Air Force One rekao da ostaje optimističan u pogledu posredovanja u postizanju mira između Rusije i Ukrajine, priznajući "komplikovano" pitanje granica.

- Bilo je vremena kada Putin nije želeo da sklopi dogovor i vremena kada Zelenski nije želeo da sklopi dogovor. Sada mislim da oboje žele da sklope dogovor - rekao je Tramp. Moskva je zahtevala da Ukrajina povuče trupe sa delova ruske teritorije koje kontroliše i da prizna nove granice Rusije, uključujući Krim i republike Donjeck i Lugansk u Donbasu. Zelenski je isključio mogućnost bilo kakvih teritorijalnih ustupaka.

(RT)

