OGLASILI SE RUSI NAKON SASTANKA U MOSKVI: Evo šta je Putin dogovorio sa Vitkofom i Kušnerom
RUSKI, ukrajinski i američki pregovarači održaće svoje prve trilateralne razgovore u Abu Dabiju u petak, rekao je visoki pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov nakon što se ruski predsednik Vladimir Putin sastao sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa u Moskvi.
Putin je razgovarao skoro četiri sata sa američkim izaslanikom za Bliski istok Stivom Vitkofom, Trampovim zetom Džaredom Kušnerom i komesarom Federalne službe za nabavke Džošom Gruenbaumom.
Sa ruske strane učestvovali su Putinov pomoćnik Jurij Ušakov i izaslanik za investicije Kiril Dmitrijev. U telefonskom razgovoru sa novinarima, Ušakov je pozdravio razgovore kao "suštinske, konstruktivne i izuzetno iskrene".
Ušakov je rekao da će se trilateralna radna grupa za bezbednost prvi put sastati u Abu Dabiju kasnije u petak.
Dodao je da je ruski tim, predvođen admiralom Igorom Kostjukovim, šefom vojne obaveštajne službe GRU, dobio instrukcije od Putina i da će u narednim satima odleteti u UAE. Vitkof i Dmitrijev će se odvojeno sastati u Abu Dabiju kako bi razgovarali o trgovini između Rusije i SAD, rekao je Ušakov.
Ušakov je rekao da je ruska strana još jednom naglasila da je mir između Moskve i Kijeva nemoguć "bez rešavanja teritorijalnog pitanja".
- Ostajemo zainteresovani za rešavanje ukrajinske krize političkim i diplomatskim sredstvima. Međutim, ako se to ne dogodi, Rusija će nastaviti da ostvaruje svoje ciljeve na bojnom polju gde ruske trupe imaju inicijativu - rekao je on.
U četvrtak se Tramp sastao sa ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švajcarskoj. Kasnije je novinarima u avionu Air Force One rekao da ostaje optimističan u pogledu posredovanja u postizanju mira između Rusije i Ukrajine, priznajući "komplikovano" pitanje granica.
- Bilo je vremena kada Putin nije želeo da sklopi dogovor i vremena kada Zelenski nije želeo da sklopi dogovor. Sada mislim da oboje žele da sklope dogovor - rekao je Tramp. Moskva je zahtevala da Ukrajina povuče trupe sa delova ruske teritorije koje kontroliše i da prizna nove granice Rusije, uključujući Krim i republike Donjeck i Lugansk u Donbasu. Zelenski je isključio mogućnost bilo kakvih teritorijalnih ustupaka.
(RT)
BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
SVE OČI UPRTE U MOSKVU: Sastanak između Putina i Vitkofa ušao u drugi sat
22. 01. 2026. u 23:35
KASNO U NOĆ: Putin započeo razgovore sa Trampovim izaslanicima
22. 01. 2026. u 21:55
TRAMPOV SPECIJALNI IZASLANIK SLETEO U MOSKVU: Očekuje se važan sastanak sa Putinom
22. 01. 2026. u 20:50
"VI STE ČOVEK U OČAJNOM POLOŽAJU" Orban uputio brutalnu poruku Zelenskom: Svako će dobiti ono što zaslužuje
MAĐARSKI premijer Viktor Orban uputio je poruku ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom na društvenoj mreži Iks u kojoj navodi da mu se čini da "nećemo moći da dođemo do razumevanja".
22. 01. 2026. u 17:27
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)