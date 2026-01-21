DETALJI TRAMPOVOG SPORAZUMA ZA GRENLAND Evropa je upravo kleknula: Evo šta sve uključuje i kakva su prava data Amerikancima

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi okvirni sporazum o Grenlandu koji je dogovoriosa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Davosu, podrazumevao da SAD i evropski saveznici zajedno rade na američkom sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola" i "prava na minerale" na Grenlandu.

-Oni će biti uključeni u Zlatnu kupolu i biće uključeni u prava na minerale, kao i mi, rekao je Tramp u intervjuu za CNBC.

Na pitanje koliko će dogovor trajati, on je rekao "zauvek".

Tramp je ponovio da je odustao od planova za uvođenje kaznenih carina evropskim zemljama koje se protive njegovim planovima za Grenland jer je postigao „koncept sporazuma“ u vezi sa tim ostrvom.

-Imamo koncept sporazuma. Mislim da će to biti veoma dobar dogovor za Sjedinjene Države, takođe i za njih. Malo je složeno, ali objasnićemo to kasnije. Ali generalni sekretar NATO-a, ja i još neki ljudi smo razgovarali, rekao je Tramp.

Ranije u objavi na Truth Social-u, Tramp je rekao da su on i generalni sekretar NATO-a Mark Rute „formirali okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom“ i da neće uvoditi carine koje je najavio za pojedine evropske zemlje.

