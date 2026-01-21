NEVREME ODNELO DVA ŽIVOTA: Stradali u oluji i poplavama u Grčkoj

DVE osobe poginule su u Grčkoj nakon obilnih padavina koje su izazvale bujične poplave u Atini i drugim delovima zemlje, saopštile su vlasti.

Foto: Jutjub printskrin

Jedna žena je poginula u južnom atinskom predgrađu Glifada, kada ju je udario automobil koji je odnela bujica, rekao je zvaničnik vatrogasne brigade za Rojters.

Ranije tokom dana, pripadnik obalske straže poginuo je u luci na Peloponezu, u južnoj Grčkoj, nakon što ga je odnelo uzburkano more.

Prema navodima obalske straže, on je pao u more dok je pokušavao da veže manji čamac.

Vatrogasne službe su saopštile da su primile stotine poziva građana zbog ispumpavanja vode iz poplavljenih kuća i poslovnih objekata u Atini.

Meteorolozi najavljuju da će se oluja tokom sutrašnjeg dana da se premesti ka istočnim delovima zemlje.

(Tanjug)

