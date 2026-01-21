Svet

NEVREME ODNELO DVA ŽIVOTA: Stradali u oluji i poplavama u Grčkoj

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 01. 2026. u 23:07

DVE osobe poginule su u Grčkoj nakon obilnih padavina koje su izazvale bujične poplave u Atini i drugim delovima zemlje, saopštile su vlasti.

НЕВРЕМЕ ОДНЕЛО ДВА ЖИВОТА: Страдали у олуји и поплавама у Грчкој

Foto: Jutjub printskrin

Jedna žena je poginula u južnom atinskom predgrađu Glifada, kada ju je udario automobil koji je odnela bujica, rekao je zvaničnik vatrogasne brigade za Rojters.

Ranije tokom dana, pripadnik obalske straže poginuo je u luci na Peloponezu, u južnoj Grčkoj, nakon što ga je odnelo uzburkano more.

Prema navodima obalske straže, on je pao u more dok je pokušavao da veže manji čamac.

Vatrogasne službe su saopštile da su primile stotine poziva građana zbog ispumpavanja vode iz poplavljenih kuća i poslovnih objekata u Atini.

Meteorolozi najavljuju da će se oluja tokom sutrašnjeg dana da se premesti ka istočnim delovima zemlje.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!

HRVATSKA NEĆE DA IGRA SA SRBIJOM U POLUFINALU! Kakav rasplet na Evropskom prvenstvu u vaterpolu!