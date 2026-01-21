TRAMP IZ DAVOSA O RATU U UKRAJINI: "Moramo da prekinemo taj rat, mnogo duša je izgubljeno"

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp obraća se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Gian Ehrenzeller/Keystone via AP

Predsednik Tramp osvrnuo se na situaciju u Ukrajini i američkom učešću u mirovnim pregovorima.

- Sada žele da im pomognemo sa Ukrajinom. 31 hiljada vojnika je umrlo u jednom mesecu, to je krvoproliće u Ukrajini. To želim da zaustavim. To su duše, to su mladi ljudi. To je gore nego Drugi svetski rat. Ja razgovaram i sa Putinom i sa Zelenskim, oni žele da naprave dogovor. Moramo da prekinemo taj rat, mnogo duša je izgubljeno - zaključio je.

