ZELENSKI NE GUBI NADU: "Idem u Davos ako se ukaže konkretna mogućnost da se ojača pozicija Ukrajine"
SASTANCI sa američkom stranom trebalo bi da daju konkretne rezultate kako bi se ojačala pozicija Ukrajine ili približio kraj rata, izjavio je danas tokom razgovora sa novinarima ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odgovarajući na pitanje o mogućem sastanku sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Davosu i statusu pregovora o bezbednosnim garancijama.
- Naravno, sastanci sa Amerikom uvek bi trebalo da se završe specifičnim, konkretnim rezultatima za jačanje Ukrajine ili približavanje kraju rata. Ako odem (u Davos) onda će sastanak biti održan i siguran sam da naši timovi o već tome razgovaraju. Ako su dokumenti spremni, sastaćemo se - rekao je Zelenski, prenosi agencija Ukrinform.
Zelenski je napomenuo da su već postavljeni relevantni zadaci i dodao da ne želi da čeka "danima ili nedeljama".
- Želim da proverim kako su rešeni problemi vezani za poboljšanje grejanja i energetsku situaciju u nekoliko regiona. Zbog toga ću za sada biti u Kijevu - rekao je Zelenski.
Međutim predsednik Ukrajine je izrazio spremnost da ode u Davos ako određeni dokumenti budu spremni za potpisivanje ili ukoliko bude zakazan sastanak u vezi sa isporukom PVO sistema ukrajinskoj vojsci.
Ukrajinski mediji su preneli ranije da je Zelenski potvrdio da će ostati u Ukrajini i zbog masovnih ruskih napada na ukrajinski infrastrukturu.
