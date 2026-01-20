Svet

"VELIKA BRITANIJA BI TREBALO DA PROMENI NAZIV" Lavrov: Nije velika, sama sebe tako naziva (VIDEO)

P. Đurđević

20. 01. 2026. u 13:45

BRITANIJA bi trebalo da se zove Britanija; to je jedina zemlja na svetu koja sebe naziva velikom, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Profimedia

- Bez uvrede, verujem da bi Britanija trebalo da se zove Britanija, jer je Britanija jedini primer zemlje koja sebe naziva velikom. Sama sebe. Drugi primer je bila Libijska Džamahirija (Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija), ali ona više ne postoji. Bez uvrede - rekao je on na konferenciji za novinare na kojoj je sumirao ruske diplomatske aktivnosti u 2025. godini, dajući komentar uoči pitanja novinara Skaj njuza.

(Sputnjik)

