ZELENSKI "ODLEPIO"? Ukrajinski lider: "Ukrajina i Evropa treba da naprave zajedničku vojsku od 3 miliona vojnika"
UKRAJINA i Evropa bi trebalo da naprave zajedničke odbrambene snage koje će se sastojati od najviše tri miliona vojnika, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.
On je naveo da je prvi put javno govorio o potrebi o zajedničkim snagama prošle godine, usled pretnji Rusije koja planira da svoje oružane snage poveća na dva i po miliona vojnika do 2030.
Zelenski je dodao da na nema zastoja u razgovorima između Kijeva i Vašingtona.
Ranije danas portal Aksios preneo je da Zelenski, nakon masovnih ruskih napada na Kijev tokom noći, neće putovati na Svetski ekonomski forum u Davosu.
Prema izvoru bliskom ukrajinskoj administraciji, Zelenski bi mogao da ode u Davos samo ukoliko bude imao bilateralni sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom radi potpisivanja "sporazuma o prosperitetu".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
