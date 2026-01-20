ZELENSKI "ODLEPIO"? Ukrajinski lider: "Ukrajina i Evropa treba da naprave zajedničku vojsku od 3 miliona vojnika"

UKRAJINA i Evropa bi trebalo da naprave zajedničke odbrambene snage koje će se sastojati od najviše tri miliona vojnika, izjavio je danas ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

FOTO: Tanjug/AP

On je naveo da je prvi put javno govorio o potrebi o zajedničkim snagama prošle godine, usled pretnji Rusije koja planira da svoje oružane snage poveća na dva i po miliona vojnika do 2030.

Zelenski je dodao da na nema zastoja u razgovorima između Kijeva i Vašingtona.

Ranije danas portal Aksios preneo je da Zelenski, nakon masovnih ruskih napada na Kijev tokom noći, neće putovati na Svetski ekonomski forum u Davosu.

Prema izvoru bliskom ukrajinskoj administraciji, Zelenski bi mogao da ode u Davos samo ukoliko bude imao bilateralni sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom radi potpisivanja "sporazuma o prosperitetu".

(Tanjug)

