Svet

"MOGU ME BACITI U ĆELIJU, ALI NE MOGU ME NATERATI DA LAŽEM“: Nastavnik uhapšen zbog jedne reči (VIDEO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 20:25

IRSKI nastavnik Enok Berk koji je već proveo više od 560 dana u zatvoru, ponovo je uhapšen isped Wilson’s Hospital.

МОГУ МЕ БАЦИТИ У ЋЕЛИЈУ, АЛИ НЕ МОГУ МЕ НАТЕРАТИ ДА ЛАЖЕМ“: Наставник ухапшен због једне речи (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Razlog hapšenja je to što nije hteo da muškog učenika nazove zamenicom "oni", kako je tražio direktor škole.

- Ovo je sve oko transrodne ideologije, koja se na silu nameće svakoj školi u zemlji. Žele tišinu, a ne raspravu. Ali moja savest će me vratiti na ova vrata. Nikada mi nije rečeno da moram da se odreknem svojih hrišćanskih uverenja da bih radio ovaj posao. Mogu me baciti u ćeliju, ali ne mogu me naterati da lažem - rekao je Berk. 

Berk je pušten iz zatvora da bi se pripremio za pravni spor oko svog otpuštanja, međutim je odmah po izlasku ponovo uhapšen.

Sudije su izjavile da on "nije u zatvoru zbog svojih uverenja po pitanju transrodnosti već zbog toga što je ponavljao kršenje sudskih naloga da se ne pojavljuje na školskom imanju", prenosi irski Žurnal. 

BONUS VIDEO:

Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!