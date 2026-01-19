"MOGU ME BACITI U ĆELIJU, ALI NE MOGU ME NATERATI DA LAŽEM“: Nastavnik uhapšen zbog jedne reči (VIDEO)
IRSKI nastavnik Enok Berk koji je već proveo više od 560 dana u zatvoru, ponovo je uhapšen isped Wilson’s Hospital.
Razlog hapšenja je to što nije hteo da muškog učenika nazove zamenicom "oni", kako je tražio direktor škole.
- Ovo je sve oko transrodne ideologije, koja se na silu nameće svakoj školi u zemlji. Žele tišinu, a ne raspravu. Ali moja savest će me vratiti na ova vrata. Nikada mi nije rečeno da moram da se odreknem svojih hrišćanskih uverenja da bih radio ovaj posao. Mogu me baciti u ćeliju, ali ne mogu me naterati da lažem - rekao je Berk.
Berk je pušten iz zatvora da bi se pripremio za pravni spor oko svog otpuštanja, međutim je odmah po izlasku ponovo uhapšen.
Sudije su izjavile da on "nije u zatvoru zbog svojih uverenja po pitanju transrodnosti već zbog toga što je ponavljao kršenje sudskih naloga da se ne pojavljuje na školskom imanju", prenosi irski Žurnal.
BONUS VIDEO:
Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst
