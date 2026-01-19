POZIV PUTINU U ODBOR ZA GAZU : Telo je deo plana šefa Bele kuće u 20 tačaka za okončanje rata Izraela i Hamasa

RUSKI predsednik Vladimir Putin, dobio je poziv od SAD da se pridruži Odboru za mir za Gazu, koji će nadgledati obnovu Pojasa, potvrdio je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika. Moskva proučava predlog Vašingtona i nada se da će, u kontaktu sa Amrikancima, uskoro razjasniti detalje.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Odbor je, inače, deo plana u 20 tačaka, koji je šef Bele kuće lansirao za okončanje rata između Izraela i palestimskog ekstremističkog Hamasa. Tramp je ranije pozvao i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, kao i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu da učestvuju u Odboru. A iz SAD, pored američkog državnog sekretara Marka Rubija i Trampovog izaslanika za spoljnu politiku Stiva Vitkofa, tu su i zamenik savetnika za nacionalnu bezbednost Robert Gabrijel, Trampov zet Džared Kušner, milijarder i biznismen Mark Rouan i generalni direktor Svetske banke Adžaj Bangu.

Vlade više zemalja reagovale su oprezno na poziv da se priključe Trampovoj inicijativi, uz upozorenja diplomata da bi taj plan mogao da potkopa rad UN.Savet bezbednosti UN je u novembru odobrio mandat Odboru za mir, ali samo do 2027. godine i isključivo u vezi sa Gazom.

Nemačka se zahvaljuje Trampu na pozivu za učešće u Odboru i prvenstveno će razmotriti koji doprinos Berlin može da pruži u cilju trajnog rešenja sukoba u Gazi, izjavio je juče portparol vlade u Berlinu, ističući da Nemačka ne deli zabrinutost da Trampov Odbor možda potkopava UN. Berlin ističe da je za njega "UN centralni multilateralni okvir i važan instrument u ovom periodu neviđenih globalnih kriza".

- Mađarski premijer Viktor Orban, dobio je poziv od Trampa da učestvuje u Odboru. Oni smatraju da se pozivom ukazuje čast mađarskom premijeru i naravno on će učestvovati u radu tog saveta. Premijer mi je naložio da o tome obavestim američku administraciju - rekao je Peter Sijarto. - Trampove mirovne aktivnosti, veoma su cenjene širom sveta i američki predsednik predstavlja nadu za mirovni proces. Mađarska je zainteresovana za mir na Bliskom istoku, jer bezbednosna situacija u regionu ima veliki uticaj na onu u Centralnoj Evropi.

Poziv za učešće u Odboru za mir potvrdili su argentinski predsednik Havijer Milej, koji je kazao u objavi na platformi Iks da "mu je čast što je primio ponudu i kolega iz Paragvaja, Santijago Penja, koji je zahvalio se Trampu na društvenim mrežama, navodeći da će ta zemlja časno preuzeti odgovornost da "radi zajedno sa SAD za trajni mir". Poziv je prihvatio i premijer Kanade, Mark Karni.

I predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev, prihvatio je Trampovu ponudu da se pridruži Odboru, kao jedan od zvaničnika država osnivača Odbora. Uzvratio je pismom sa izrazima zahvalnosti.

Tramp će doživotno na čelu Odbora i imaće konačnu reč u odlukama, iako će se one formalno donositi većinom glasova članica. Odbor bi se prvo bavio sukobom u Gazi, a kasnije se proširio na druge konflikte. Članstvo u odboru, traje tri godine od stupanja statuta na snagu i može biti produženo odlukom šefa Bele kuće, a ograničenje na tri godine ne važi za države koje, u prvoj godini, uplate više od milijardu dolara. Bela kuća ističe da se time "nudi stalno članstvo partnerskim zemljama koje pokažu duboku posvećenost miru, bezbednosti i prosperitetu".

Izrael je, međutim, izrazio nezadovoljstvo što nije uključen u Odbor za mir, i ističe da je "to suprotno njegovoj politici". Kancelarija premijera Benjamina Netanijahua, saopštila je da Izrael nije uključen u razgovore o sastavu jednog od nižih tela odbora.

Izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir, napisao je na Iksu da "Pojasu Gaze nije potreban nikakav administratifni odbor, koji bi nadgledao njegovu rehabilitaciju, nego da ga je potrebno očistiti od terorista Hamasa".

Plan, koji su prihvatili Izrael i palestinski Hamas, predviđa uspostavljanje palestinske tehnokratske administracije u Gazi pod nadzorom međunarodnog odbora tokom prelaznog perioda.

SAD su, tokom minulog vikenda, imenovale prve članove jednog drugog tela, Izršnog odbora Gaze koji će imati 11 članova, među kojima su, kao i u Odboru za mir, bivši britanski premijer Toni Bler i Trampov zet, Džared Kušner. Uz njih, tu je turski šef diplomatije Hakan Fidan i jedan visoki katarski zvaničnik, navodi Bi-Bi-Si. U Izvršnom odboru je jedan izraleski član, Jakir Gabaj, biznismen rođen u Izraelu, koji živi na Kipru. Ni u jednom od viših odbora nema Palestinaca. Izvršni odbor imaće fokus na investicijama i diplomatiji i biće odgovoran za sve radove na terenu još jedne administrativne grupe, Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom, navodi se u saopštenju iz Bele kuće.

Pozvan i Rama

POSLE vesti da je premijer Edi Rama dobio poziv da učestvuje u Odboru za mir, urednik albanskog Njuzmaks Balkans Elert Jzeiri, prokomentarisao je da to uključuje finansijski doprinos od čak milijardu dolara. "U Albaniji se javnost oseća zbunjeno, mnogi se pitaju da li je ovakva cifra realna, imajući u vidu finansijsku situaciju zemlje. Opozicija razmatra da li to donosi kredibilitet ili samo dodatnu političku komplikaciju", rekao je Jzeiri, koji dodaje da u samoj pozivnici ne postoji potpuna transparentnost. "Nije jasno kako bi se ta sredstva koristila, niti da li bi Albanija uopšte bila obavezna da plati bilo kakvu nadoknadu. Čak su se pojavile i lažne vesti i političke spekulacije u vezi s tim", ukazao je Jzeiri.