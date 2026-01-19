NEVEROVATNI SNIMCI NA MREŽAMA: Deca na Kamčatki sankaju se sa vrhova zgrada! (VIDEO)
NA društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako se deca sankaju sa vrhova zgrada u Kamčatki, koju je pogodila najteža zima u poslednjih 146 godina. Sneg je potpuno okovao poluostrvo, a u gradovima napadao do 4. sprata zgrada.
Na mrežama su već delili snimke koji prenose ledenu atmosferu sa Dalekog istoka Rusije, ali urnebesni snimci sankanja privukli su pažnju i oduševili sve.
U glavnom gradu Petropavlovsk-Kamčatskom proglašeno je vanredno stanje, nakon što je snažan pacifički ciklon doneo padavine tolikog intenziteta da su ulice, dvorišta i čitava naselja nestala pod višemetarskim nanosima snega.
Ljudi izlaze iz domova kroz prozore, dok ekipe za hitne intervencije bukvalno kopaju tunele kroz sneg kako bi došle do starijih osoba zarobljenih u kućama.
Prema podacima meteorološke službe, u Petropavlovsku-Kamčatskom je za 12. i 13. januar palo čak 52 odsto mesečne količine padavina. Građani na društvenim mrežama dele dramatične snimke, dok hitne službe rade u pojačanom režimu.
Preporučujemo
TUŽILAŠTVO NAJAVILO ŽALBU: Novopazarski sud osudio muškarca na 14 godina zbog ubistva
19. 01. 2026. u 16:40
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)