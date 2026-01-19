NEVEROVATNI SNIMCI NA MREŽAMA: Deca na Kamčatki sankaju se sa vrhova zgrada! (VIDEO)

NA društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako se deca sankaju sa vrhova zgrada u Kamčatki, koju je pogodila najteža zima u poslednjih 146 godina. Sneg je potpuno okovao poluostrvo, a u gradovima napadao do 4. sprata zgrada.

Foto: Printscreen/Instagram/neuronick_

Na mrežama su već delili snimke koji prenose ledenu atmosferu sa Dalekog istoka Rusije, ali urnebesni snimci sankanja privukli su pažnju i oduševili sve.

U glavnom gradu Petropavlovsk-Kamčatskom proglašeno je vanredno stanje, nakon što je snažan pacifički ciklon doneo padavine tolikog intenziteta da su ulice, dvorišta i čitava naselja nestala pod višemetarskim nanosima snega.

Ljudi izlaze iz domova kroz prozore, dok ekipe za hitne intervencije bukvalno kopaju tunele kroz sneg kako bi došle do starijih osoba zarobljenih u kućama.

Prema podacima meteorološke službe, u Petropavlovsku-Kamčatskom je za 12. i 13. januar palo čak 52 odsto mesečne količine padavina. Građani na društvenim mrežama dele dramatične snimke, dok hitne službe rade u pojačanom režimu.