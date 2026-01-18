HOSPITALIZOVAN PIRS MORGAN: Teško povređen poznati voditelj (FOTO)
VODITELj Pirs Morgan hospitalizovan nakon pada sa stepenica u jednom londonskom hotelu.
1. Pao na malom stepeniku
2. U restornu hotela u Londonu
3. Polomljena butna kost
4. Toliko je loše da mi je potreban novi kuk
5. Oporavljam se u bolnici.
6. Štake 6 nedelja
7. Bez dugih letova narednih 12 nedelja
8. Nova godina je krenula sjajno
9. Za sve krivim Donalda Trampa - navodi se u objavi.
Samo dan ranije, poznati voditelj kritikovao je predsednika SAD Donalda Trampa zbog novih tarifa.
- Velika Britanija bi trebalo da ponovo kupi Ameriku. Uostalom, nekada je bila naša, a to bi poboljšalo našu bezbednost na Severnom Atlantiku. Ako nam to ne prodate, predsedniče Trampe, uvešćemo tarife na SAD i na bilo koju zemlju koja vas podržava u odbijanju ove veoma dobre ponude. Da li je to fer? - napisao je Morgan na društvenoj mreži.
