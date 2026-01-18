Svet

HOSPITALIZOVAN PIRS MORGAN: Teško povređen poznati voditelj (FOTO)

В.Н.

18. 01. 2026. u 19:06

VODITELj Pirs Morgan hospitalizovan nakon pada sa stepenica u jednom londonskom hotelu.

ХОСПИТАЛИЗОВАН ПИРС МОРГАН: Тешко повређен познати водитељ (ФОТО)

Foto: Printscreen

- UDARNE VESTI!

1. Pao na malom stepeniku

2. U restornu hotela u Londonu

3. Polomljena butna kost

4. Toliko je loše da mi je potreban novi kuk

5. Oporavljam se u bolnici.

6. Štake 6 nedelja

7. Bez dugih letova narednih 12 nedelja

8. Nova godina je krenula sjajno

9. Za sve krivim Donalda Trampa - navodi se u objavi. 

Samo dan ranije, poznati voditelj kritikovao je predsednika SAD Donalda Trampa zbog novih tarifa.

- Velika Britanija bi trebalo da ponovo kupi Ameriku. Uostalom, nekada je bila naša, a to bi poboljšalo našu bezbednost na Severnom Atlantiku. Ako nam to ne prodate, predsedniče Trampe, uvešćemo tarife na SAD i na bilo koju zemlju koja vas podržava u odbijanju ove veoma dobre ponude. Da li je to fer? -  napisao je Morgan na društvenoj mreži.

