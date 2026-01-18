HOSPITALIZOVAN PIRS MORGAN: Teško povređen poznati voditelj (FOTO)

VODITELj Pirs Morgan hospitalizovan nakon pada sa stepenica u jednom londonskom hotelu.

Foto: Printscreen

- UDARNE VESTI!

1. Pao na malom stepeniku

2. U restornu hotela u Londonu

3. Polomljena butna kost

4. Toliko je loše da mi je potreban novi kuk

5. Oporavljam se u bolnici.

6. Štake 6 nedelja

7. Bez dugih letova narednih 12 nedelja

8. Nova godina je krenula sjajno

9. Za sve krivim Donalda Trampa - navodi se u objavi.

‼️ BREAKING NEWS ‼️

1. Tripped on small step.

2. In a London hotel restaurant. (🙄)

3. Fractured femur.

4. So badly I needed new hip.

5. Recovering in hospital.

6. Crutches for 6wks

7. No long-haul for 12 wks.

8. New Year off to a cracking start!

9. I blame Donald Trump. pic.twitter.com/dnFpYTPnDe — Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2026

Samo dan ranije, poznati voditelj kritikovao je predsednika SAD Donalda Trampa zbog novih tarifa.

- Velika Britanija bi trebalo da ponovo kupi Ameriku. Uostalom, nekada je bila naša, a to bi poboljšalo našu bezbednost na Severnom Atlantiku. Ako nam to ne prodate, predsedniče Trampe, uvešćemo tarife na SAD i na bilo koju zemlju koja vas podržava u odbijanju ove veoma dobre ponude. Da li je to fer? - napisao je Morgan na društvenoj mreži.

Britain should repurchase America. After all, it was ours once, and it would enhance our North Atlantic security. If you don’t sell it to us, President Trump, we’re going to impose tariffs on the U.S. and any country who supports you in resisting this very good deal. Fair? — Piers Morgan (@piersmorgan) January 17, 2026