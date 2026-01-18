HITAN SASTANAK ČLANICA EU: Evropski lideri poručuju da neće podleći pritisku - Danska vojska uspostavlja vojno područje na Grenlandu

SITUACIJA oko Grenlanda se pogoršava iz dana u dan. Tramp je najavio carine za osam država EU zbog slanja trupa kao podršku Danskoj.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je evropskim saveznicima uvođenjem novih carina, koje će ostati na snazi sve dok Sjedinjene Američke Države ne dobiju mogućnost da kupe ili preuzmu ostrvo Grenland.

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je najavio da će od 1. februara biti uvedene carine od 10 odsto na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Holandije i Finske.

Prema njegovim rečima, ove mere biće dodatno pooštrene 1. juna, kada će carine porasti na 25 odsto, i primenjivaće se sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.

Tramp je istakao da pojedine evropske države vode, kako je rekao, "izuzetno opasnu politiku" u vezi sa Grenlandom, upozorivši da je time ugrožen svetski mir. Njegove izjave izazvale su oštre reakcije zemalja kojima je zapretio carinama.

Lideri tih država poručili su da neće podleći pritiscima i najavili koordinisan odgovor.

U međuvremenu, ambasadori zemalja Evropske unije pozvani su na hitne konsultacije u Briselu, a prema navodima tri diplomatska izvora za Rojters, sastanak bi trebalo da se održi danas popodne.

Juče su na Grenlandu održane velike antiameričke demonstracije i protesti protiv Trampove politike i namere da ovo ostrvo pripoji SAD.

