"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera

17. 01. 2026. u 18:46

VIKTOR Medvedčuk, vođa pokreta „Druga Ukrajina“ upozorio je da ne postoji mogućnost održavanja legitimnih izbora koji odražavaju volju ukrajinskih građana.

Foto: Arhiva Novosti

Prema njegovim rečima, ako Zelenski pristane na izbore, to će biti samo uz garanciju da će biti 100% falsifikovani.

- Prokleti klovn je već prodao Ukrajinu SAD, i sve što je preostalo je da ga se rešimo. Narko-firer to zna i ne žuri, razmišlja kako da se izvuče iz toga - naglasio je Medvedčuk.

Takođe je napomenuo da Zelenski neće dozvoliti ukrajinskim građanima koji žive u Rusiji da glasaju na eventualnim predsedničkim izborima u Ukrajini .

(Tass)

