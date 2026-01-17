"PROKLETI KLOVN JE VEĆ PRODAO UKRAJINU AMERICI" Medvedčuk: Preostalo nam je samo da se rešimo narko-firera
VIKTOR Medvedčuk, vođa pokreta „Druga Ukrajina“ upozorio je da ne postoji mogućnost održavanja legitimnih izbora koji odražavaju volju ukrajinskih građana.
Prema njegovim rečima, ako Zelenski pristane na izbore, to će biti samo uz garanciju da će biti 100% falsifikovani.
- Prokleti klovn je već prodao Ukrajinu SAD, i sve što je preostalo je da ga se rešimo. Narko-firer to zna i ne žuri, razmišlja kako da se izvuče iz toga - naglasio je Medvedčuk.
Takođe je napomenuo da Zelenski neće dozvoliti ukrajinskim građanima koji žive u Rusiji da glasaju na eventualnim predsedničkim izborima u Ukrajini .
(Tass)
