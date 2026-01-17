VIKTOR Medvedčuk, vođa pokreta „Druga Ukrajina“ upozorio je da ne postoji mogućnost održavanja legitimnih izbora koji odražavaju volju ukrajinskih građana.

Foto: Arhiva Novosti

Prema njegovim rečima, ako Zelenski pristane na izbore, to će biti samo uz garanciju da će biti 100% falsifikovani.

- Prokleti klovn je već prodao Ukrajinu SAD, i sve što je preostalo je da ga se rešimo. Narko-firer to zna i ne žuri, razmišlja kako da se izvuče iz toga - naglasio je Medvedčuk.

Takođe je napomenuo da Zelenski neće dozvoliti ukrajinskim građanima koji žive u Rusiji da glasaju na eventualnim predsedničkim izborima u Ukrajini .

(Tass)

