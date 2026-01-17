RUSKI TANKERI NA NIŠANU ZAPADA Vladimir Barbin: "Blokiranje Baltičkog mora legalnim sredstvima je nemoguće"

ZAPAD ne može legalno da blokira Baltičko more za tankere koji prevoze rusku naftu, ali su mu "na nišanu", izjavio je ruski ambasador u Danskoj Vladimir Barbin.

Foto: Profimedia/ilustracija

- Kopenhagen cilja tankere koji prevoze rusku naftu. Kontrola nad njima je pooštrena dok prolaze kroz Baltički (danski) moreuz i obavljaju servis dok su usidreni - izjavio je Barbin odgovarajući na pitanje o trenutnom prolasku ruskih brodova kroz Baltički (danski) moreuz i stavu Danske o ideji blokiranja Baltičkog mora za ruske brodove, prenosi TASS.

On je naglasio da je "blokiranje Baltičkog mora za ruske brodove legalnim sredstvima je nemoguće". Barbin je rekao i da "međunarodno pravo garantuje nesmetan prolaz brodova kroz Baltički (danski) moreuz".

- Ruska strana pretpostavlja da Kopenhagen to razume i priznaje - naveo je ruski ambasador.

(Tanjug)

