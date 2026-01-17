Svet

RUSKI TANKERI NA NIŠANU ZAPADA Vladimir Barbin: "Blokiranje Baltičkog mora legalnim sredstvima je nemoguće"

V.N.

17. 01. 2026. u 08:49

ZAPAD ne može legalno da blokira Baltičko more za tankere koji prevoze rusku naftu, ali su mu "na nišanu", izjavio je ruski ambasador u Danskoj Vladimir Barbin.

РУСКИ ТАНКЕРИ НА НИШАНУ ЗАПАДА Владимир Барбин: Блокирање Балтичког мора легалним средствима је немогуће

Foto: Profimedia/ilustracija

 - Kopenhagen cilja tankere koji prevoze rusku naftu. Kontrola nad njima je pooštrena dok prolaze kroz Baltički (danski) moreuz i obavljaju servis dok su usidreni - izjavio je Barbin odgovarajući na pitanje o trenutnom prolasku ruskih brodova kroz Baltički (danski) moreuz i stavu Danske o ideji blokiranja Baltičkog mora za ruske brodove, prenosi TASS.

On je naglasio da je "blokiranje Baltičkog mora za ruske brodove legalnim sredstvima je nemoguće". Barbin je rekao i da "međunarodno pravo garantuje nesmetan prolaz brodova kroz Baltički (danski) moreuz".

 - Ruska strana pretpostavlja da Kopenhagen to razume i priznaje - naveo je ruski ambasador.

(Tanjug)

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije

AGRESOR LIKVIDIRAN, NEUTRALISANI ČLANOVI POSADE: Oboren helikopter vojske SAD - Predsednik otkrio detalje akcije