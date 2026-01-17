RUSKI TANKERI NA NIŠANU ZAPADA Vladimir Barbin: "Blokiranje Baltičkog mora legalnim sredstvima je nemoguće"
ZAPAD ne može legalno da blokira Baltičko more za tankere koji prevoze rusku naftu, ali su mu "na nišanu", izjavio je ruski ambasador u Danskoj Vladimir Barbin.
- Kopenhagen cilja tankere koji prevoze rusku naftu. Kontrola nad njima je pooštrena dok prolaze kroz Baltički (danski) moreuz i obavljaju servis dok su usidreni - izjavio je Barbin odgovarajući na pitanje o trenutnom prolasku ruskih brodova kroz Baltički (danski) moreuz i stavu Danske o ideji blokiranja Baltičkog mora za ruske brodove, prenosi TASS.
On je naglasio da je "blokiranje Baltičkog mora za ruske brodove legalnim sredstvima je nemoguće". Barbin je rekao i da "međunarodno pravo garantuje nesmetan prolaz brodova kroz Baltički (danski) moreuz".
- Ruska strana pretpostavlja da Kopenhagen to razume i priznaje - naveo je ruski ambasador.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NEMCI U STRAŠNOM PROBLEMU: Ako Tramp ispuni pretnju njihov košmar postaće java
17. 01. 2026. u 22:02
TOTALNI HAOS U SIRIJI Makron ljut kao ris: Ofanziva mora odmah prestati
17. 01. 2026. u 21:52
SVAĐA BUKTI: Novi odgovor Trampu iz Evrope zbog opasne pretnje Vašingtona
17. 01. 2026. u 21:36
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)