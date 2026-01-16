TEK TREĆA EVROPSKA KOMPANIJA: Vrednost proizvođača mašina za proizvodnju čipova ASML prešla granicu od 450 milijardi evra

HOLANDSKA kompanija za poluprovodničku opremu ASML (litografiju) postala tek treća evropska kompanija čija je vrednost porasla iznad 450 milijardi evra.

Foto Luan Gjokaj/unsplash

Akcije ASML-a skočile su 25 odsto do sada u ovoj godini, preneo je CNBC.

Evropski gigant postigao je rekord nakon što je tajvanski proizvođač čipova TSMC juče objavio odličan kvartalni izveštaj.

Holandska kompanija je nakon toga zabeležila rast akcija od oko sedam odsto.

ASML je najvrednija kompanija u Evropi i jedini svetski dobavljač složenih mašina za fotolitografiju potrebnih za proizvodnju najnaprednijih čipova za veštačku inteligenciju.

Banka Morgan Stenli navodi da bi akcije holandskog giganta mogle da porastu za 70 odsto u budućnosti, jer potrošnja proizvođača čipova nastavlja da raste kako bi se zadovoljila potražnja za veštačkom inteligencijom.

Akcije ASML-a mogle bi da dođu na nivo od 2.000 evra ako tehnološke kompanije nastave uspon, a profit premaši očekivanja, dodala je banka.

(Tanjug)

