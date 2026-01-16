REŠENJE ZA GRENLAND NA ČEKANJU: Teritorija je deo Danske, ali Tramp ne haje za međunarodno pravo, ocenjuje Rusija

VAŠINGTON upozorava EU da slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav predsednika SAD Donalda Trampa o toj teritoriji, jer Amerika ne odustaje od toga da dobije ostrvo, pošto je to "najbolje za nacionalnu bezbednost". Bela kuća ocenjuje da je sastanak između američkih zvaničnika i visokih predstavnika Danske i Grenlanda bio produktivan. Portparolka Kerolajn Livit kaže da će radna grupa, tempom od svake dve do tri nedelje, voditi tehničke razgovore o "akviziciji Grenlanda".

Foto: Profimedia, Depositphotos

Danske i grenlandske vlasti, nanovo su upozorile SAD da ne zauzimaju ostrvo, napominjući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta.

Rusija, kako naglašava Dmitrij Peskov, portparol predsednika Vladimira Putina, polazi od pretpostavke da je Grenland danska teritorija. Peskov je situaciju nazvao kontradiktornom i izvanrednom sa stanovišta međunarodnog prava. "S obzirom da je Tramp sam rekao da međunarodno pravo za njega ne predstavlja prioritet, jasno je da se situacija razvija drugačijom putanjom", ocenio je Peskov.

Francuska sa oko 15 vojnika raspoređenih na Grenlandu želi da pošalje "politički i strateški signal odlučnosti, a ne da zastrašuje".

- U vojnoj vežbi, važan je efekat koji se proizvodi, a ne broj - rekla je za radio Frans info Alis Rufo, državna sekretarka u Ministarstvu oružanih snaga i veterana, komentarišući kritike zbog ograničenog obima francuskog kontingenta u trenutku pojačanih tenzija oko tog arktičkog ostrva.

Predsednik Francuske Emanuel Makron je najavio da će u narednim danima uputiti dodatne "kopnene, vazdušne i morske resurse" na Grenland.

- Izviđačka misija sa Danskom na čelu planira vežbe sa pomorskim patrolnim avionima P-8 Posejdon, kao i raspoređivanje fregata, ili drugih pomorskih jedinica radi nadzora mora, a moguća je i upotreba aviona Jurofajter - najavio je Mihael Štemfle, glavni portparol nemačkog Ministarstva odbrane.

Trampove akcije od Venecuele, preko Irana do Grenlanda, nesumnjivo pokazuju da je odlučan u nameri da dominira zapadnom hemisferom, čiji je Grenland geografski deo, komentariše Ana Vajslander, direktorka Atlantskog saveta za Severnu Evropu.

- Predsednik Tramp je jasno dao do znanja da je preuzimanje Grenlanda prioritet nacionalne sigurnosti SAD, i ključno je za odvraćanje naših protivnika u arktičkoj regiji. Predsednik i njegov tim raspravljaju o nizu opcija za ostvarivanje ovog važnog spoljnopolitičkog cilja, i naravno, korišćenje američke vojske uvek je opcija na raspolaganju vrhovnom komandantu - saopštila je Bela kuća.

- Ako uzmeš Grenland, mi uzimamo sve od Avijana do Ramštajna! - poručio je Trampu austrijski aktivista Ginter Fehlinger, iz Austrijskog odbor za proširenje NATO, nevladine organizacije koja zagovara ulazak Beča u Alijansu, a koja nije deo zvaničnog NATO saveza, niti je od njega priznata.

Fehlinger je uputio oštro upozorenje SAD zbog planova o preuzimanju Grenlanda, zapretivši potpunim proterivanjem američke vojske s evropskog kontinenta. U video poruci koja se proširila društvenim mrežama, Fehlinger je poručio da će Evropa, ako SAD anektiraju Grenland, zapleniti svaku američku vojnu bazu.

- Ti si ekstreman, i mi smo ekstremni. Budi siguran! - veli Trampu Fehlinger, čija je izjava odgovor je na potez Keti Miler, supruge Stivena Milera, ključnog Trampovog savetnika, koja vodi podkast i podržava njegov pokret MAGA, a objavila je fotografiju Grenlanda prekrivenog američkom zastavom uz poruku "Uskoro!".

I Nemci hteli ostrvo

NEMAČKI Špigl podseća da je, tokom Drugog svetskog rata i nacistički režim želeo Grenland, koji je tada još bio danska kolonija, ali ne zbog njegovih mineralnih resursa, već zbog meteoroloških stanica koje su se tamo gradile, budući da su vremenski podaci i danas ključni za ratovanje, jer određuju da li se raspoređuju avioni, ili brodovi i da li se izvode pomorski manevri, bombardovanja ili amfibijsko iskrcavanje. Špigl podseća da su članovi meteorološke jedinice "Hojdegen", bili su poslednji nemački vojnici Drugog svetskog rata koji su se predali.



