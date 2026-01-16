"TRAMP SE HRANI "OTROVOM" PO CEO DAN" Ministar zdravlja SAD: Ne znam kako je još uvek živ

AMERIČKI ministar zdravlja i socijalnih službi Robert F. Kenedi Mlađi izneo je svoje mišljenje o prehrambenim navikama Donalda Trampa, rekavši u podkastu da je iznenađen što je američki predsednik još uvek živ s obzirom na količinu onoga što je nazvao „otrovom“ koju svakodnevno unosi.

Kenedi je bio gost u podkastu koji je vodila Kejti Miler, supruga zamenika šefa kabineta Bele kuće Stivena Milera.

Kada su ga pitali ko ima „najluđe prehrambene navike“, Kenedi je nakratko zastao pre nego što je odgovorio: „Predsednik“.

- Ne znam kako je još uvek živ - rekao je Kenedi o Trampu, dodajući da predsednik „jede zaista lošu hranu - Mekdonalds, čokoladne pločice i dijetalnu koka-kolu“.

Prema Kenedijevim rečima, kada je Tramp u Beloj kući ili u Mar-a-Lagu, jede zdravije. Ali kada putuje, često jede brzu hranu „jer joj veruje i ne želi da se razboli na putu“.

- Ako putujete sa njim, stičete utisak da se ceo dan puni otrovom i ne znate kako uopšte hoda, a kamoli kako uspeva da bude najenergičnija osoba koju smo iko od nas ikada sreli - naglasio je Kenedi.

Njegovi nalazi su godinama pažljivo ispitivani

Trampov lekar je rekao da je predsednik u „odličnom zdravstvenom stanju“ nakon svog godišnjeg sistematskog pregleda prošlog aprila, a Tramp je novinarima rekao da se oseća „u veoma dobroj formi“, izveštava Forbs.

Ipak, njegovi nalazi su godinama pažljivo ispitivani, a fokus na njegovu težinu, istoriju srčanih bolesti i vidljive znake starenja naveo je skoro polovinu Amerikanaca da veruju da Tramp nije potpuno transparentan u vezi sa svojim zdravljem, prema anketi YouGov/The Economist u maju.

Delio je brzu hranu sportistima

Predsednikova sklonost ka brzoj hrani je dobro dokumentovana godinama.

Knjiga iz 2017. godine „Neka Tramp bude Tramp“, koju su napisala dva bivša Trampova pomoćnika, navodi: - U Trampovoj prvoj grupi postojale su četiri glavne grupe hrane: Mekdonalds, Kentaki pržena piletina, pica i dijetalna Koka-kola.

Tokom kampanje 2024. godine, Tramp je posetio Mekdonalds u Pensilvaniji i radio na šalteru za naručivanje hrane iz automobila, a kada je 2019. godine bio domaćin Klemson Tajgersima u Beloj kući nakon što je osvojio nacionalno prvenstvo, poslužio im je Big Mekove i pomfrit, kao i hranu iz Vendisa, Burger Kinga i picu.

Tada je novinarima rekao da misli da je to „njihova omiljena hrana“.

Poseta se dogodila tokom blokade savezne vlade, a Tramp je rekao da je hranu platio svojim novcem.

Trampovu ishranu je kritikovao i predsednik Republikanskog nacionalnog komiteta Džo Gruters, koji je u podkastu pitao: - Kako neko u tim godinama uspeva da jede sav taj Mekdonalds sve vreme?

(Indeks.hr)

