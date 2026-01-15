HAOS OKO GRENLANDA: Danski i grenlandski ministri na ivici nerva (FOTO)
DANSKA dnevna štampa danima sa velikom pažnjom prati dešavanja na i oko Grenlanda.
Ta tema ne silazi sa naslovnih strana vodećih medija u toj zemlji, a tako je bilo i danas.
O tome svedoči i pisanje danskog tabloida "Ekstra Bladet", koji je posebnu pažnju posvetio razgovorima u Beloj kući.
Na sastanku su učestvovali američki zvaničnici Džej Di Vens i Marko Rubio, kao i danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen i ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfeldt.
Uz fotografiju na kojoj se vide vidno napeti ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, "Ekstra Bladet" na naslovnoj strani ističe da se strane "stalno ne slažu", uz poruku da se kriza nastavlja.
Ekstra Bladet su danske dnevne novine u tabloidnom formatu, poznate po svom senzacionalističkom pristupu, istraživačkom novinarstvu i fokusu na vesti iz zabave, sporta i politike.
