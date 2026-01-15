AMERIČKI MINISTAR ZDRAVLJA: Šokiran sam kako je Tramp još uvek živ

AMERIČKI ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi izazvao je pažnju javnosti otvorenim komentarom o prehrambenim navikama predsednika SAD Donalda Trampa, rekavši da je "šokiran" kako je Tramp još uvek živ uz tako lošu ishranu.

Foto: Profimedia

U podkastu Kejti Miler, Kenedi je upitan ko u administraciji ima najgore prehrambene navike. Bez okolišanja je odgovorio:

- Predsednik Tramp jede stvarno lošu hranu. Mekdonalds, slatkiše, Dijetalnu koka-kolu... Ne znam kako je živ, ali jeste. Ima konstituciju božanstva - rekao je.

„Na putu jede isključivo brzu hranu“

Kenedi je dodao da Tramp tokom putovanja konzumira isključivo brzu hranu:

- Želi da jede hranu velikih korporacija jer im veruje i ne želi da se razboli na putu.

Prema Kenediju, saradnici koji putuju sa Trampom „imaju utisak da se on ceo dan puni otrovom“, a kada nije na putu, Tramp u Beloj kući i na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi jede „stvarno dobru hranu“.

Trampovo zdravlje je „neverovatno“

Uprkos kritikama zbog ishrane, Robert F. Kenedi Mlađi je istakao da je Trampovo zdravlje „neverovatno“.

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana, File

Pozvao se na dr Mehmeta Oza, koji je nakon pregleda predsednikove medicinske dokumentacije utvrdio da Tramp ima „najviši nivo testosterona koji je ikada video kod osobe starije od 70 godina“.

Kenedi se našalio:

- Znam da će predsednik biti srećan što to ponavljam.

Tramp tvrdi da je ponovo položio kognitivni test

Glasine o Trampovom zdravlju i kognitivnim sposobnostima kruže već godinama, što predsednik i njegova administracija redovno demantuju.

Prošlog meseca, Tramp je na platformi Truth Social objavio da je ponovo položio „kognitivni ispit“ pred „velikim brojem lekara i stručnjaka“ i optužio medije da ga lažno prikazuju kao „usporenog“ ili lošeg zdravlja.

(Miror)