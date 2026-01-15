"ODBRANA GRENLANDA ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST" Danska: Jačanje prisustva NATO-a na Arktiku ključno

DANSKA premijerka Mete Frederiksen izjavila je da je odbrana Grenlanda "zajednička briga" celog NATO-a, u trenutku kada trupe iz više evropskih zemalja stižu na arktičko ostrvo radi jačanja bezbednosti.

Foto: Profimedia

Prema njenim rečima, vojne snage iz Francuske, Nemačke, Norveške i Švedske u četvrtak su bile na putu ka Grenlandu, koji je autonomna teritorija u sastavu Kraljevine Danske, dok je Kopenhagen najavio i povećanje sopstvenog vojnog prisustva, preneo je Gardijan.

Razmeštanje snaga usledilo je nakon sastanka u Vašingtonu između ministara spoljnih poslova Grenlanda i Danske, Vivijan Mocfeldt i Larsa Lokea Rasmusena, sa potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom.

Sastanak, čiji je cilj bio poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, nije dao željene rezultate, nakon čega je američki predsednik Donald Tramp ponovio stav da je Grenland potreban SAD zbog nacionalne bezbednosti.

Frederiksen je saopštila da sastanak "nije bio lak" i da se formira radna grupa koja će se baviti jačanjem bezbednosti na Arktiku, ali je dodala da i dalje postoji "fundamentalno neslaganje", jer kako je navela, američka ambicija da preuzme Grenland ostaje nepromenjena.

Ona je naglasila da je jačanje prisustva NATO-a na Arktiku ključno za evropsku i severnoameričku bezbednost.

Prema njenim rečima, Danska je već značajno investirala u nove arktičke kapacitete, dok brojni saveznici učestvuju u zajedničkim vojnim vežbama na Grenlandu i u njegovoj okolini.

Francuski predsednik Emanuel Makron je rekao da su prvi pripadnici francuske vojske već upućeni na Grenland, dok će ostali potom uslediti.

Francuske vlasti su navele da se oko 15 vojnika iz jedinice brdske pešadije već nalazi u Nuku, glavnom gradu Grenlanda, radi vojne vežbe.

Nemačka je saopštila da će rasporediti izviđački tim od 13 pripadnika.

Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen rekao je da planira uspostavljanje trajnijeg vojnog prisustva na Grenlandu uz veći doprinos Danske, navodeći da će vojnici zemalja NATO-a biti raspoređivani po sistemu rotacije.

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen ocenio je da i dalje postoji osnovno neslaganje sa SAD u vezi sa Grenlandom, navodeći da je jasno da američki predsednik želi da preuzme ostrvo.

Tramp je ranije kazao da je Grenland potreban SAD i da bi, ukoliko Amerika ne reaguje, interesovanje za ostrvo pokazale Rusija i Kina.

(Tanjug)