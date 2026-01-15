"KREMLJ SAGLASAN SA IZJAVOM TRAMPA" Peskov: Zelenski koči mirovni proces u Ukrajini
KREMLj se slaže sa izjavom predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koči mirovni proces u Ukrajini, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
"Možemo da se složimo sa tim. To je zaista tačno", rekao je Peskov novinarima kada su ga pitali kako komentariše Trampovu izjavu da je Moskva spremna da postigne dogovor, a da je Zelenski kriv zbog kašnjenja rešavanja sukoba, prenose RIA Novosti. Peskov je kazao da Putin ostaje otvoren za postizanje rešenja rata u Ukrajini, i da je stav Rusije dobro poznat i Vašingtonu i Kijevu.
"Predsednik Putin i ruska strana održavaju svoju otvorenost. Stav ruske strane je dobro poznat i američkim pregovaračima i predsedniku (SAD Donaldu) Trampu. Dobro je poznat u Kijevu i rukovodstvu kijevskog režima. Ovaj stav je dosledan", rekao je Peskov novinarima.
(Tanjug)
