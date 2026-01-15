RUSKI POLITIČAR PRONAĐEN MRTAV U MOSKVI: Telo ležalo u hodniku njegove vile
ALEKSEJ Skljar (49), nekadašnji zamenik ministra za rad Ruske Federacije, pronađen je mrtav u svojoj vili u Moskvi.
Prema navodima, vrata vile su navodno bila otvorena, a njegovo telo pronađeno je na hodniku. Navodno je u blizini tela pronađeno oružje.
Policija istražuje kako je došlo do smrti ruskog političara, kojeg je premijer Mišustin smenio 2022. godine.
Skljar je bio na poziciji zamenika ministra za rad i socijalnu zaštitu od 2018. godine.
Nakon što je napustio državnu upravu, otvorio je svoju firmu, na čije čelo je postavio svoju 17 godina mlađu suprugu, koju je oženio pre tri godine, nedugo nakon razvoda od prve žene.
(Telegraf)
