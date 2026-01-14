"STAV MOSKVE NEPROMENJEN" Lavrov: Operacija Amerike u Venecueli grubo kršenje međunarodnog prava

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da akcija SAD u Venecueli predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava. Operacija je nezakonita i tu ocenu deli velika većina država sveta, istakao je on.

„Naš stav je ostaje isti. Taj stav je principijelnog karaktera i zasniva se na principima poštovanja suvereniteta i teritorijalne celovitosti svih država čije vlade predstavljaju interese čitavog stanovništva, a Venecuela je upravo takva država“, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare posle sastanka sa Selmom Ašipalom-Musavi, ministrom međunarodnih odnosa i trgovine Namibije, u Moskvi.

Zapadna Evropa i drugi saveznici Vašingtona sramotono pokušavaju da zaobiđu te principijelne ocene.

Ruski ministar je istakao da dve zemlje veže duga istorija dobrih, strateških odnosa.

Ašipala-Musavi je rekla da Namibija smatra da je američka operacija u Venecueli kršenje međunarodnog prava.

"Kada se desilo to u Venecueli mi smo izrazili zabrinutost, konstatovali smo da je to kršenje međunarodnog prava, Povelje UN. Mi se zalažemo za zaštitu međunarodnog prava, Povelje UN i nadamo se da će globalni Jug biti jedinstven u podršci narodu Venecuele", rekla je ona.

