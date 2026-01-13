OVO JE DEVOJKA KOJA JE IZAZVALA POŽAR U ŠVAJCARSKOJ: Podigla prskalicu koja je zapalila plafon (FOTO/VIDEO)

KONOBARICA sa kacigom, koja je najverovatnije nenamerno pokrenula požar, zvala se Cijane Panin. Ona je poginula u novogodišnjoj noći, nakon što su pokušaji reanimacije ostali bez uspeha.

Ona je poginula u novogodišnjoj noći, nakon što su pokušaji reanimacije ostali bez uspeha.

Snimci na kojima se vidi obišli su ceo svet: konobarica sa kacigom iz bara "Le Constellation" u Kran-Montani u kobnoj novogodišnjoj noći nosila je boce šampanjca ukrašene zapaljenim prskalicama, dok je sedela na ramenima maskirane osobe. Ne znajući za opasnost, previše se približila zapaljivoj zvučnoj izolaciji na plafonu, koja je potom planula i u roku od nekoliko minuta zahvatila čitav prostor. Tako je izazvan požar u kom je stradalo 40 ljudi, a 116 je povređeno. Među stradalima je i Srbin Stefan Ivanović, koji je u subotu sahranjen u rodnom selu Jajčić kod Ljiga.

Svetska javnost se pitala: ko je ta žena i da li je preživela? Konobarica je stradala u požaru. Sada je potvrđeno: žena sa kacigom bila je Cijane Panin. Poslednjih dana na društvenim mrežama pojavile su se izjave i fotografije koje potvrđuju da je upravo Cijane Panin žena sa kacigom. Najuočljiviji detalj: njena izuzetno duga plava kosa, koja je u novogodišnjoj noći bila ispletena u pletenicu koja je virila iz kacige.

List "Tages-Anzeiger" je u ponedeljak objavio da redakcija raspolaže zapisnicima sa saslušanja bračnog para Moreti, vlasnika bara smrti. Iz njih proizlazi da su oni ženu sa fotografija nedvosmisleno identifikovali: preminula 24-godišnjakinja bila je veoma bliska sa vlasnicima lokala.

Neuspešni pokušaji reanimacije

Prema zapisnicima, Žak Moreti (49) izjavio je da je nakon izbijanja požara pokušao da uđe u bar. To nije bilo moguće kroz glavni ulaz. Tek preko servisnih vrata on i jedan pratilac uspeli su da uđu. Međutim, ta vrata su bila zaključana iznutra - što je, prema svemu sudeći, više gostiju koštalo života. Zašto su bila zaključana, Moreti nije znao da objasni. Iza vrata su zatekli više osoba koje su nepomično ležale na podu i izvukli ih napolje, među njima i mladu konobaricu.

- Više od sat vremena pokušavali smo da je oživimo, sve dok nam spasioci nisu rekli da je prekasno - rekao je Žak Moreti.

Vlasnica bara Džesika Moreti (40) izjavila je policiji o Cijane Panin:

- Bila mi je kao mlađa sestra. Božić je provela sa nama. Potpuno sam slomljena.

Ona je žrtva

Švajcarski "Blick" je kontaktirao advokaticu Sofi Heni, koja zastupa porodicu Cijane Panin. Ona je izjavila:

- Moji klijenti su izgubili ćerku, sestru. Oduzeta im je voljena osoba, jedna divna mlada žena. Panin je, kako kaže, nesumnjivo žrtva ovih tragičnih događaja.

- Preminula je u cvetu mladosti. Svi njeni snovi su uništeni.

Da li je Cijane Panin zaista izazvala požar, porodica ne može da potvrdi pre završetka istrage. Međutim, jedno je sigurno:

- 31. decembra njen zadatak bio je da u prizemlju dočekuje goste i raspoređuje ih za stolove. Nije bila predviđena za posluživanje za stolom - navela je advokatica.

- Gospođa Džesika Moreti zamolila ju je, zbog velikog broja naručenih boca, da siđe u podrum kako bi pomogla kolegama.

Panin je sledila tu instrukciju i radila u prisustvu vlasnice lokala.

- Ona je bez ikakve sumnje žrtva.

- Vrlo je verovatno da je požar izbio zbog velikog broja istovremeno zapaljenih sveća na istom mestu. Istraga će to morati da utvrdi. Takođe ističe:

- Smrt 40 ljudi i više od stotinu povređenih mogla je biti sprečena da su bezbednosni standardi poštovani i da su sprovedene kontrole. Cijane Panin, naglašava ona, ne snosi nikakvu odgovornost.

Posebno je tragično to što, prema rečima advokatice, "Cijane nikada nije bila upozorena na opasnost sa plafona niti je prošla bilo kakvu obuku iz oblasti bezbednosti".

Ona je bez sumnje žrtva. Da su propisi o protivpožarnoj zaštiti bili ispoštovani, do požara ne bi ni došlo.

Izjava roditelja Cijane Panin

Roditelji Cijane Panin ranije su u intervjuu za francusku televiziju "France 3" govorili o svojoj ćerki. Majka je rekla:

- Nije bila samo spolja lepa, već je imala i lepo srce i lepu dušu. Roditelji ni danas ne mogu da shvate zašto su vrata koja su mogla da spasu živote bila zaključana.

- Naravno da je želela da pobegne - rekao je otac.

- Želela je i da pomogne gostima da izađu, ali nažalost, tu su bila ta vrata koja se nisu mogla otvoriti. Za roditelje, kako kažu, "2026. godine sunce nije izašlo".

