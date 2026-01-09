Svet

"PROTIV OREŠNIKA NEMA LEKA" Dmitrijev: Kaja Kalas nije posebno pametna, ali čak bi i ona trebalo da razume

В. Н.

09. 01. 2026. u 14:57

NE postoje sistemi protivvazdušne odbrane sposobni da presretnu raketu „orešnik“, podsetio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktna ulaganja i specijalni predstavnik ruskog predsednika Kaju Kalas, šefa evropske diplomatije.

ПРОТИВ ОРЕШНИКА НЕМА ЛЕКА Дмитријев: Каја Калас није посебно паметна, али чак би и она требало да разуме

Foto: Tanjug

- Kaja (Kalas) nije posebno pametna niti stručna, ali čak bi i ona trebalo da razume da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete ‘orešnik’, koja dostiže brzinu od 10 maha - napisao je na društvenoj mreži Iks, komentarišući izjave Kalasove o potrebi raspoređivanja sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini nakon napada ruskih oružanih snaga raketom „orešnik“.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je pokrenulo masovni napad, uključujući i raketu „orešnik“, na kritične ukrajinske ciljeve kao odgovor na decembarski napad Kijeva na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti. Ministarstvo je napomenulo da su ciljevi napada postignuti.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

VODITELJKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
Poznati

0 0

VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice

BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

09. 01. 2026. u 08:42

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
Svet

0 15

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio

PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.

09. 01. 2026. u 10:22

VODITELJKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
Poznati

0 0

VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice

BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

09. 01. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PACIJENTI ČEKAJU DO 2 GODINE: Austrijsko zdravstvo pred pucanjem
Svet

0 0

PACIJENTI ČEKAJU DO 2 GODINE: Austrijsko zdravstvo pred pucanjem

Redakcija portala Srpski Ugao istraživala je temu lista čekanja pacijenata u Austriji, koji se suočavaju sa produženim čekanjem za operacije. Kako piše austrijski medij „Heute“ Prema zvaničnim podacima koje je objavila savetnica za zdravstvo Kristina Haberlander iz Austrijske narodne partije (ÖVP), vreme čekanja se od 2022. godine skoro udvostručilo, dosežući i 2 godine za određene intervencije. Kada smo uporedili situaciju po pokrajinama, shvatili smo da je situacija alarmantna, kao i da pojedini naši ljudi imaju zablude o austrijskom zdravstvu. Liste čekanja postoje, a privilegije imaju oni koji više plate.

09. 01. 2026. u 16:41

KINA OSTAJE POSVEĆENA SARADNJI SA AFRIČKIM ZEMLJAMA: Šef diplomatije u poseti južnom kontinetu
Svet

0 0

KINA OSTAJE POSVEĆENA SARADNJI SA AFRIČKIM ZEMLJAMA: Šef diplomatije u poseti južnom kontinetu

PEKING ni ove godine nije izneverio tradiciju dužu od tri i po decenije, pa se kineski šef diplomatije Vang Ji, uputio u svoju prvu diplomatsku misiju u Africi, gde će boraviti do 12. januara i posetiće Etiopiju, Somaliju, Tanzaniju i Lesoto. Kina time iskazuje posvećenost jednom od najznačajnijih pravaca svoje spoljne politike koja oblikuje, kako u kineskim medijima navode, novu paradigmu saradnje u formatu "jug-jug".

09. 01. 2026. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
TVRDIO DA JE ĆURUVIJIN SIN: Minin Kasper PREVARANT- tako je verio i bivšu zadrugarku...

TVRDIO DA JE ĆURUVIJIN SIN: Minin Kasper PREVARANT- tako je verio i bivšu zadrugarku...