KIJEV ZASUT DRONOVIMA, ŠIRE SE JEZIVI SNIMCI: Više mrtvih i povređenih, Zelenski se hitno oglasio (FOTO/VIDEO)

MEĐU stradalima i pripadnik hitne pomoći, oštećeni stambeni objekti i kritična infrastruktura širom prestonice.

Foto: Tanjug/AP

Četiri osobe su poginule, a 19 je povređeno u Kijevu nakon što je Rusija tokom noći između 8. i 9. januara izvela masovni raketni i dronski napad širom Ukrajine.

Među poginulima je i pripadnik hitne pomoći, koji je stradao u takozvanom „dvostrukom udaru“, dok je 14 od ukupno 19 povređenih hospitalizovano, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

- Jedan pripadnik hitne pomoći je poginuo, a četvorica su povređena dok su pomagali ljudima, u Darnickom okrugu - naveo je Kličko.

Oštećenja u više gradskih četvrti

Napad je pogodio više delova prestonice, uključujući Dnjeprovski i Darnicki okrug. Vlasti su saopštile da su stambene zgrade u Pečerskom i Desnjanskom okrugu oštećene usled udara dronova i pada njihovih delova, dok je u Ševčenkovskom okrugu izbio požar.

Kyiv tonight‼️



As always, russia fights apartment building. Terrorists. pic.twitter.com/7Mz9QvZ2Dc — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 8, 2026

Prve eksplozije u Kijevu prijavljene su oko 23.45 po lokalnom vremenu, kada je protivvazdušna odbrana dejstvovala po vazdušnim ciljevima. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je ranije upozorilo na opasnost od balističkih raketa i dronova koji su se kretali ka prestonici.

Nova uzbuna za celu zemlju proglašena je oko 2.13, nakon što je detektovano poletanje ruskih borbenih aviona. Oko 3.00 ujutru zabeležene su i eksplozije krstarećih raketa u Kijevu.

🚨🇺🇦🇷🇺 Kyiv is getting DESTROYED by Russia!pic.twitter.com/qeO5FBqt7K — The Saviour (@TheSaviour) January 9, 2026

Požari, ruševine i prekidi snabdevanja

Prema navodima lokalnih medija, požar je izbio u stambenoj zgradi u kompleksu „Komfort taun“. U delovima Kijeva došlo je do prekida vodosnabdevanja i snabdevanja električnom energijom usled udara na kritičnu infrastrukturu.

U Darnickom okrugu dron je pao u dvorište stambene zgrade, pri čemu su oštećeni jednospratna prodavnica i prozori obližnje devetospratnice. U Dnjeprovskom okrugu gorele su dve stambene zgrade, dok su udarni talasi oštetili krov još jednog objekta, a delovi drona pali na dečje igralište.

Three people killed and six more injured by the Russian attack on Kyiv tonight.



The attack continues, Russian drones are all over the city, Kalibr missiles expected to strike soon. https://t.co/XSOLNpb4U9 pic.twitter.com/jrnRNa3Vpx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 9, 2026

U Pečerskom okrugu, usled pada delova drona, delimično je uništena fasada devetospratne stambene zgrade, a oštećena je i jedna višespratna nestambena zgrada. U Desnjanskom okrugu oštećeni su prostor tržnog centra i sanatorijuma.

Spasavanje u okolini Kijeva i udar na Lavov

U predgrađu Brovari, istočno od Kijeva, spasioci su iz ruševina izvukli majku, oca, baku i petogodišnje dete, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Moment of Impact – Lviv, Ukraine 🤬🤬🤬



russia launched an Oreshnik IRBM, carrying Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles against the city.



russia is attempting to intimidate NATO by using such advanced, nuclear-capable missiles just kilometers from its borders!! pic.twitter.com/6qlAIiJpmA — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) January 9, 2026

Ranije tokom noći Rusija je izvela i raketni udar na Lavov, najzapadniji veliki grad Ukrajine, ciljajući kritičnu infrastrukturu, potvrdio je gradonačelnik Andrij Sadovi.

Ukrajinska vojska je navela da je raketa, čiji tip još nije identifikovan, a za koju se ispostavilo da je "orešnik" lansirana sa poligona Kapustin Jar u Astrahanjskoj oblasti Rusije.

Zapadna komanda ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva saopštila je da je balistička raketa kojom je pogođen Lavov letela brzinom od oko 13.000 kilometara na čas.

Upozorenja i nastavak napada

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 8. januara upozorio da Rusija planira novi masovni napad.

- Postoje informacije da je moguć još jedan veliki ruski napad tokom noći. Veoma je važno da se obrati pažnja na vazdušne uzbune danas i sutra i da se uvek ide u skloništa - poručio je Zelenski.

Uprkos tekućim mirovnim razgovorima, Rusija nastavlja intenzivno bombardovanje Ukrajine, često ciljajući energetsku infrastrukturu. Kao posledica nedavnih udara, više od milion ljudi u Dnjepropetrovskoj oblasti je i dalje bez vode i grejanja.

(Kijev independent)