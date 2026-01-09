Svet

KIJEV ZASUT DRONOVIMA, ŠIRE SE JEZIVI SNIMCI: Više mrtvih i povređenih, Zelenski se hitno oglasio (FOTO/VIDEO)

Новости онлине

09. 01. 2026. u 07:59

MEĐU stradalima i pripadnik hitne pomoći, oštećeni stambeni objekti i kritična infrastruktura širom prestonice.

Foto: Tanjug/AP

Četiri osobe su poginule, a 19 je povređeno u Kijevu nakon što je Rusija tokom noći između 8. i 9. januara izvela masovni raketni i dronski napad širom Ukrajine.

Među poginulima je i pripadnik hitne pomoći, koji je stradao u takozvanom „dvostrukom udaru“, dok je 14 od ukupno 19 povređenih hospitalizovano, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

- Jedan pripadnik hitne pomoći je poginuo, a četvorica su povređena dok su pomagali ljudima, u Darnickom okrugu - naveo je Kličko.

Oštećenja u više gradskih četvrti

Napad je pogodio više delova prestonice, uključujući Dnjeprovski i Darnicki okrug. Vlasti su saopštile da su stambene zgrade u Pečerskom i Desnjanskom okrugu oštećene usled udara dronova i pada njihovih delova, dok je u Ševčenkovskom okrugu izbio požar.

Prve eksplozije u Kijevu prijavljene su oko 23.45 po lokalnom vremenu, kada je protivvazdušna odbrana dejstvovala po vazdušnim ciljevima. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je ranije upozorilo na opasnost od balističkih raketa i dronova koji su se kretali ka prestonici.

Foto: Foto: Tanjug/AP

Nova uzbuna za celu zemlju proglašena je oko 2.13, nakon što je detektovano poletanje ruskih borbenih aviona. Oko 3.00 ujutru zabeležene su i eksplozije krstarećih raketa u Kijevu.

Požari, ruševine i prekidi snabdevanja

Prema navodima lokalnih medija, požar je izbio u stambenoj zgradi u kompleksu „Komfort taun“. U delovima Kijeva došlo je do prekida vodosnabdevanja i snabdevanja električnom energijom usled udara na kritičnu infrastrukturu.

U Darnickom okrugu dron je pao u dvorište stambene zgrade, pri čemu su oštećeni jednospratna prodavnica i prozori obližnje devetospratnice. U Dnjeprovskom okrugu gorele su dve stambene zgrade, dok su udarni talasi oštetili krov još jednog objekta, a delovi drona pali na dečje igralište.

U Pečerskom okrugu, usled pada delova drona, delimično je uništena fasada devetospratne stambene zgrade, a oštećena je i jedna višespratna nestambena zgrada. U Desnjanskom okrugu oštećeni su prostor tržnog centra i sanatorijuma.

Spasavanje u okolini Kijeva i udar na Lavov

U predgrađu Brovari, istočno od Kijeva, spasioci su iz ruševina izvukli majku, oca, baku i petogodišnje dete, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Ranije tokom noći Rusija je izvela i raketni udar na Lavov, najzapadniji veliki grad Ukrajine, ciljajući kritičnu infrastrukturu, potvrdio je gradonačelnik Andrij Sadovi.

Ukrajinska vojska je navela da je raketa, čiji tip još nije identifikovan, a za koju se ispostavilo da je "orešnik" lansirana sa poligona Kapustin Jar u Astrahanjskoj oblasti Rusije.

Zapadna komanda ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva saopštila je da je balistička raketa kojom je pogođen Lavov letela brzinom od oko 13.000 kilometara na čas.

Upozorenja i nastavak napada

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 8. januara upozorio da Rusija planira novi masovni napad.

- Postoje informacije da je moguć još jedan veliki ruski napad tokom noći. Veoma je važno da se obrati pažnja na vazdušne uzbune danas i sutra i da se uvek ide u skloništa - poručio je Zelenski.

Uprkos tekućim mirovnim razgovorima, Rusija nastavlja intenzivno bombardovanje Ukrajine, često ciljajući energetsku infrastrukturu. Kao posledica nedavnih udara, više od milion ljudi u Dnjepropetrovskoj oblasti je i dalje bez vode i grejanja.

(Kijev independent)

