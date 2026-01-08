(MAPA) OTVORENA VRATA PAKLA Američka zaplena ruskog tankera: Hoće li Evropa krenuti istim putem, da li će i Kina biti na meti (VIDEO)
AMERIČKA vojska je 7. januara zaplenila tanker „Marinera“ u Severnom Atlantiku. Plovio je pod ruskom zastavom nekoliko nedelja nakon što je probio venecuelansku pomorsku blokadu.
Ruske vlasti su izjavile da je brod imao privremenu dozvolu za plovidbu pod ruskom zastavom i potvrdile da se na brodu nalaze ruski državljani. Vojni analitičari, novinari, ratni dopisnici i autori popularnih vojnih blogova aktivno su komentarisali incident.
Vojno-analitički centar „Ribar“ Mihaila Zvinčuka odbacio je izveštaje američkih medija da su se brodovi ruske mornarice i podmornica navodno nalazili u području gde je tanker zaplenjen, ali nisu intervenisali.
U stvarnosti, ruska flota je kasnila u dolasku u pomoć (za oko jedan dan).
Autori su takođe napomenuli da je tanker povezan sa Iranom preko kompanije vlasnika broda i da je „trebalo da utovaruje venecuelansku naftu posebno za Iran“.
-Odluka o promeni zastave u rusku stavila je Rusiju u izuzetno nezgodan položaj. Jer se ispostavilo da je ruski tanker efikasno zaplenjen pod izmišljenim izgovorom. A to već postavlja presedan za dalje operacije protiv cele takozvane ruske flote u senci, ne samo na Atlantiku već i u drugim regionima sveta, primetila je redakcija „Ribara“.
Poznati ratni dopisnik Aleksandar Koc izjavio je da je svet ušao u „eru političkih nasilnika“, sa „dugim periodom igre bez pravila“ koji je pred nama, i stoga „što pre pređemo u "režim berserka (van kontrole)”, manje ćemo gubitaka pretrpeti“.
Nasilnik koji se oseća svemoćnim mora se suočiti direktno, bez obzira na prošle sporazume. „Duh Enkoridža“ je potpuno izbrisan „Mirisom Karakasa“.
Novinar je takođe predložio da se obezbeđenje brodova poveri jedinicama privatnih vojnih kompanija, naoružavajući ih prenosivim protivvazdušnim raketnim sistemima i mitraljezima. „U ovom slučaju, sletanje na palubu predstavljalo bi ozbiljan rizik za agresora. Helikopter bi trebalo da lebdi u mestu pre nego što iskrca grupu za ukrcavanje. Vešt strelac, u teoriji, ne bi imao problema da pogodi takvu statičnu metu“, istakao je Koc.Urednici popularnog kanala „Vojni informator“ smatraju da presedan sa Marinerom „postavlja veliko pitanje o stvarnoj sposobnosti Rusije da zaštiti sopstvene trgovačke brodove u međunarodnim vodama i preporučljivosti celokupne politike izdavanja ruskih registracija brodovima iz drugih zemalja“.
Ratni veteran i autor kanala „Zapisi Veterana“ naglasio je da zaplena Marinera odražava ključnu ranjivost „flote u senci“: „U ključnom trenutku, pravna fikcija i brzo istaknuta zastava ne mogu zameniti stvarnu, garantovanu vojnu zaštitu i spremnost za direktan sukob (...) U budućnosti, slični incidenti bi se mogli dogoditi bliže zonama odgovornosti ruske mornarice, što značajno povećava rizik od vojnog sukoba. Za Rusiju, incident pomera venecuelansko pitanje iz sfere političke podrške u sferu praktične bezbednosti“.
UKRAJINSKA PUBLIKACIJA „STRANA“
Urednici ukrajinskog izdanja „Strana“ smatraju da bi zaplena tankera i pomorska blokada Venecuele mogle imati posledice koje bi mogle uticati na rusko i kinesko brodarstvo.
-SAD bi slično mogle da blokiraju isporuku i ka ruskim i kineskim lukama, koristeći činjenicu da je američka mornarica trenutno najmoćnija na svetu. Zaplena ruskog tankera je značajan presedan u tom pogledu. Kineski brodovi bi mogli biti zaplenjeni na isti način, predviđaju novinari.
I za Rusiju i za Kinu, ovo predstavlja ogroman egzistencijalni izazov, jer bi veliki deo njihove spoljne trgovine bio efikasno blokiran. Shodno tome, ne mogu se isključiti neki veoma drastični potezi sa njihove strane prema SAD, što bi, zauzvrat, znatno povećalo rizik od globalnog nuklearnog rata.
Kanal „Arhangel Specnaz“, jedan od najpopularnijih resursa na temu snaga protivvazdušne odbrane u Ukrajini, takođe sugeriše da će evropske mornarice delovati slično američkoj mornarici.
-Sada će svaki brod sa liste sankcija biti na njihovom nišanu, smatraju autori.
Boris Rožin, stručnjak Centra za vojno i političko novinarstvo, napomenuo je da je američki Stejt department ranije preporučio američkim građanima da odmah napuste Rusiju.
Upozorenje Stejt departmenta moglo bi biti pokušaj da se izbegne kontrazaplena američkih državljana na ruskoj teritoriji u svetlu predstojeće zapljene ruskog tankera i ruskih državljana.
Руска страна „очигледно за сада не жели ескалацију“, сматра Алексеј Наумов, стручњак за међународне односе и америчке послове у Руском савету за међународне послове.
-Amerikanci takođe predstavljaju situaciju kao borbu protiv venecuelanske trgovine naftom, a ne protiv Rusije. U američkim izjavama se takođe ne pominju Moskva ili ruska mornarica. Potencijal za sukob postoji, ali za sada obe strane izgleda pokušavaju da ga izbegnu, zaključio je on.
(Lenta.ru)
