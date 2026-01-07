OGLASIO SE AMERIČKI MINISTAR ODBRANE: Prva reakcija na zaplenu tankera pod ruskom zastavom

BLOKADA sankcionisane venecuelanske nafte ostaje na snazi širom sveta, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset, komentarišući izveštaj o zadržavanju tankera „Marinera“ od strane američkih snaga u Atlantiku.

AP Photo/Jose Luis Magana

Ranije danas, Evropska komanda američkih snaga saopštila je da su američke vlasti zadržale ruski naftni tanker „Mariner“ zbog kršenja američkih sankcija.

The blockade of sanctioned and illicit Venezuelan oil remains in FULL EFFECT — anywhere in the world. https://t.co/iTPUWqrFiB — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 7, 2026

- Brod je zadržan u severnom Atlantiku na osnovu naloga federalnog suda SAD - navodi se u saopštenju Evropske komande američkih oružanih snaga, objavljenom na društvenoj mreži Iks.

Kako je precizirano, u operaciji su učestvovali Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD, u koordinaciji sa Pentagonom.