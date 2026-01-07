OGLASIO SE AMERIČKI MINISTAR ODBRANE: Prva reakcija na zaplenu tankera pod ruskom zastavom
BLOKADA sankcionisane venecuelanske nafte ostaje na snazi širom sveta, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset, komentarišući izveštaj o zadržavanju tankera „Marinera“ od strane američkih snaga u Atlantiku.
Ranije danas, Evropska komanda američkih snaga saopštila je da su američke vlasti zadržale ruski naftni tanker „Mariner“ zbog kršenja američkih sankcija.
- Brod je zadržan u severnom Atlantiku na osnovu naloga federalnog suda SAD - navodi se u saopštenju Evropske komande američkih oružanih snaga, objavljenom na društvenoj mreži Iks.
Kako je precizirano, u operaciji su učestvovali Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD, u koordinaciji sa Pentagonom.
