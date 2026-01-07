AMERIČKE SNAGE UPALE NA BROD: Zaplenjen tanker koji plovi pod ruskom zastavom u Atlantiku

TANKER "Marinera" koji plovi pod ruskom zastavom, a ranije je nosio ime "Bela 1", zaplenjen je danas, javljaju svetski mediji.

Foto: X Printscreen/US_EUCOM

Prema dostupnim informacijama, operaciju je predvodilo Ministarstvo unutrašnje bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država, uz podršku američke vojske.

Američki organi za sprovođenje zakona trenutno se nalaze na brodu, a upravljanje celom operacijom je u nadležnosti Ministarstva unutrašnje bezbednosti.

Prema preliminarnim podacima, tokom ukrcavanja na tanker nije bilo razmene vatre niti upotrebe oružja. Američki zvaničnici navode da za sada nema indicija da je ijedan hitac ispaljen tokom akcije, ali ističu da se informacije i dalje proveravaju.

Prema izvorima upoznatim sa operacijom, reč je o zajedničkoj misiji Obalske straže SAD i američke vojske. Akcija zaplene započeta je nakon višednevnih priprema i praćenja tankera na Atlantiku.

❗️ Military forces, presumably American, are attempting to board Russian-flagged civilian tanker 'Marinera' RIGHT NOW — RT source



RT has obtained first exclusive visual confirmation of the boarding attempt https://t.co/lWf62lN7hH pic.twitter.com/rn9xfLmNxi — RT (@RT_com) January 7, 2026

Američki zvaničnici ističu da je reč o sprovođenju zakonskih mera u okviru pojačanog pritiska Vašingtona na plovila povezana sa Venecuelom i režimima pod sankcijama.

Tanker, koji je ranije nosio ime „Bela 1“, u međuvremenu je preimenovan u „Marinera“.

Američka obalska straža počela je da ga prati još prošlog meseca u vodama kod Venecuele, nakon čega je usledila višenedeljna potera.

MARINERA (9230880) just made a sudden southbound turn at 11:26 UTC at 60.9386, -16.37014. Decelerated from 9kn to 8kn speed. pic.twitter.com/dH8BnpF6r5 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 7, 2026

Evropska komanda Oružanih snaga SAD: Brod je zadržan

Evropska komanda Oružanih snaga SAD saopštila je da su vlasti Sjedinjenih Američkih Država zadržale ruski naftni tanker „Marinera“ zbog kršenja američkog sankcionog režima.

- Brod je zadržan u severnom Atlantiku na osnovu naloga federalnog suda SAD - navodi se u saopštenju Evropske komande američkih oružanih snaga, objavljenom na društvenoj mreži Iks.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Kako je precizirano, u operaciji su učestvovali Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti SAD, u koordinaciji sa Pentagonom.

Sankcije naftnim tankerima

Slučaj tankera „Marinera“ prerastao je u novu tačku zatezanja odnosa između Vašingtona i Moskve i zapretio da potkopa blokadu Venecuele koju sprovodi administracija predsednika Donalda Trampa.

Kremlj, koji je snažan saveznik režima Nikolasa Madura, kritikovao je, kako navodi, "nesrazmernu" pažnju koju Sjedinjene Države posvećuju ovom tankeru.

"Marinera" je jedan od više sankcionisanih naftnih tankera koji deluju u blizini Venecuele, a koji su u poslednje vreme promenili zastavu i registrovali se pod ruskom zastavom.

Sjedinjene Države su prošlog meseca već zaplenile dva naftna tankera kod obale Venecuele, u okviru pojačane blokade sankcionisanih isporuka nafte ka i iz te zemlje.

US, UK, France & Ireland are tracking Venezuela-linked oil tanker Bella 1 (now Russian-flagged Marinera) as it crosses the Atlantic, believed between Scotland and Iceland. US forces may intercept and seize it. #NATO



And Russia deployed a sub and ships to escort the Marinera oil… https://t.co/8bEm3WMQDV pic.twitter.com/vllQQSpzeK — GeoTechWar (@geotechwar) January 7, 2026

Podsetimo, prethodno su svetski mediji javili da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da zaplene tanker povezan sa Venecuelom nakon više od dve nedelje duge potere preko Atlantskog okeana.

Raša tudej javlja da Sjedinjene Američke Države sprovode akciju zaplene ruskog broda koji plovi u severnom Atlantiku, nakon desanta iz helikoptera.

RT je objavio i fotografiju sa broda na kojoj se vidi helikopter.

Prethodno su se na palubu broda "Marinera" iskrcale nepoznate osobe, za koje je potvrđeno da pripadaju američkim oružanim snagama, piše RT.

Još nije poznato u kakvom stanju je posada broda.

Tanker koji je prazan i koji plovi prema Murmansku, nalazio se prethodnih dana pod konstantnom pratnjom Obalske straže Sjedinjenih Američkih Država, iako je plovilo od američke obale udaljeno oko 4.000 kilometara, a danas je došlo do nastavka akcije.

Rusija poslala podmornicu

Rusija je rasporedila podmornicu i druge pomorske resurse kako bi pratila naftni tanker, objavio je list "Volstrit žurnal", pozivajući se na američkog zvaničnika.

Prema navodima lista, tanker je pokušavao da izbegne američku blokadu sankcionisanih brodova u blizini Venecuele, ali nije uspeo da pristane i natovari naftu.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se tanker, koji sada plovi pod ruskom zastavom, nalazi u međunarodnim vodama i da deluje u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.

Rusija je izrazila očekivanje da će zapadne zemlje, koje se javno zalažu za slobodu plovidbe na otvorenom moru, početi i same da dosledno primenjuju taj princip.