NEMAČKI "ŠPIGEL" NAVODI: Plan Berlina propao - Pariz stopirao ideju o kupovini američkog oružja ruskim novcem

15. 02. 2026. u 15:28

PREDLOG Berlina da se više od 90 milijardi evra iz zamrznutih ruskih aktiva iskoristi za dalje nabavke oružja u SAD, koji je iznet na sastanku sa Vladimirom Zelenskim na marginama Minhenske bezbednosne konferencije, nije dobio podršku, piše nemački Špigel.

Kako navodi list, Pariz se, između ostalih, protivi toj ideji. Predsednik Francuske Emanuel Makron insistira da se zamrznuta sredstva pre svega koriste za nabavku sistema naoružanja proizvedenih u Evropi.

Početkom decembra 2025. godine nemački kancelar Fridrih Merc trebalo je u Briselu da se sastane sa belgijskim premijerom Bartom de Veverom kako bi ubrzao rešavanje pitanja korišćenja zamrznutih ruskih aktiva za pomoć Kijevu, pisao je Fajnenšel tajms. Prema navodima lista, stav Nemačke delimično je motivisan strahom da bi Berlin mogao da preuzme najveći deo troškova za isporuke vojne opreme Ukrajini.

Kasnije istog meseca nemačka agencija DPA, pozivajući se na diplomatske izvore, izvestila je da kancelar planira da ispuni zahtev Belgije i preda sredstva Centralne banke Rusije blokirana u nemačkoj jurisdikciji. U Nemačkoj se, međutim, nalazi relativno mali iznos — svega nekoliko miliona evra, a tačan obim sredstava nije objavljen.
Savet EU je 12. decembra usaglasio odluku o zamrzavanju ruskih aktiva na neodređeno vreme, ukupne vrednosti oko 210 milijardi evra, umesto dosadašnjeg šestomesečnog produžavanja sankcija. Kao odgovor, Centralna banka Rusije podnela je tužbu vrednu 18 biliona rubalja protiv belgijskog depozitara Euroclear, gde se nalazi većina sredstava. Planirano je da ova mera bude deo mehanizma za odobravanje „reparacionog kredita“ Ukrajini, ali članice EU nisu postigle dogovor.

Evropski parlament je 11. februara 2026. godine odobrio kredit Ukrajini u iznosu od 90 milijardi evra za period 2026–2027. Češka, Mađarska i Slovačka odbile su da učestvuju u toj inicijativi.

(Sputnjik)

 

