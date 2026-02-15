Svet

ČILE POGODIO ZEMLJOTRES: Potres jačine 4,1 stepeni Rihtera

V.N.

15. 02. 2026. u 07:12

ČILE je danas pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 116 kilometara i na udaljenosti od 89 kilometara od grada Kalame.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

