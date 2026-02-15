ČILE POGODIO ZEMLJOTRES: Potres jačine 4,1 stepeni Rihtera
ČILE je danas pogodio zemljotres jačine 4,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 116 kilometara i na udaljenosti od 89 kilometara od grada Kalame.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
ZELENSKI PONOVO ZAKUKAO: U raketnom udaru uništena fabrika za proizvodnju raketa „flamingo“
14. 02. 2026. u 22:30
PUTIN PISAO VUČIĆU: Poželeo mu zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je danas čestitku predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina povodom Dana državnosti Republike Srbije, u kojoj mu je ruski lider poželeo zdravlje i uspehe, a građanima Srbije sreću i prosperitet, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
13. 02. 2026. u 12:40
STRADALI MLADIĆ SIN POZNATOG MUZIČARA: Novi detalji nesreće u Sarajevu
ERDOAN Morankić (23), koji je stradao u tramvajskoj nesreći u Sarajevu, sin je poznatog muzičara iz Brčkog Armana Morankića, piše portal sarajevskog Avaza.
13. 02. 2026. u 12:05
BOMBA, AUTOMAT I CRNA BERETKA: Hrvatski gradonačelnik se maskirao u Tompsona iz "Čavoglava" - pored njega i "Plenković" i "prvi čovek Zagreba
DANAS je u Svetoj Nedelji održan karneval Fašnik, a na pozornicu se popeo i gradonačelnik ovog mesta Dario Zurovec koji je bio obučen kao kontroverzni hrvatski pevač Marko Perković Tompson koji je poznat po svojim proustaškim stavovima i pesmama.
14. 02. 2026. u 14:35
Komentari (0)