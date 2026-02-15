"SUPER JE OSEĆAJ PREDSTAVLJATI SRBIJU..." Nikola Jokić poslao moćnu poruku pred NBA Ol-Star meč
Srpski košarkaš Nikola Jokić rekao je da je super osećaj predstavljati Srbiju na Ol-star meču da mu je drago što predstavlja svoj narod, svoju zemlju, grad i porodicu na ovakvom događaju.
"Super je osećaj predstavljati Srbiju na ovakvom događaju. Ne znam jeste videli dresove, ali ima srpska zastava, to je poseban mali detalj koji mi se dopao. Drago mi je što predstavljam svoj narod, svoju zemlju, grad, porodicu na ovakvom događaju", rekao je Jokić na konferenciji za medije pred Ol-star meč.
Bivši Jokićev saigrač Demarkus Kazins upitao je Srbina da li bi pre voleo da osvoji MVP nagradu ili da pobeđuju njegovi konji na trkama.
"Već sam osvojio tri MVP trofeja, tako da bih uvek izabrao da moji konji pobeđuju", odgovorio je Jokić uz osmeh.
Nije opterećen Jokić promenama u Ol-star vikendu.
"Igraću kao i svake godine. Svi stariji igrači ovde su budući članovi Kuće slavnih. Verujem da će biti određenog intenziteta, Evropljani će dosta dodavati lopti i zabavljaće se. Stariji će igrači verovatno osvojiti Ol star, dok će treći tim verovatno najviše zakucavati", podvukao je Jokić.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
