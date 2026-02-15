3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
12.15 Fejenord - G.A. igls UG 3+ (1.40)
17.30 RB Lajpcig - Volfsburg UG 3+ (1.40)
18.00 Bašakšehir - Bešiktaš UG 3+ (1.65)
Ukupna kvota: 4.30
Preporučujemo
KAKVI PREVARANTI! Bruka i sramota, neverovatan SKANDAL na Olimpijskim igrama, ovakvo varanje se ne pamti! (VIDEO)
Najnovije vesti sa Zimskih olimpijskih igara "Milano - Kortina 2026" zaprepastile su svet.
14. 02. 2026. u 19:52
PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!
"Najveći slom u istoriji". Tim rečima pojedini mediji opisuju ono što je glavni favorit za zlato u umetničkom klizanju, Amerikanac ruskog porekla Ilja Maljinin, doživeo u finalu Olimpijskih igara "Milano / Kortina 2026".
14. 02. 2026. u 18:43
RODIO SE NOVI "DELIJA", ZVAĆE SE - KILIJAN! Crvena zvezda objavila radosnu vest
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su - radosne prirode.
14. 02. 2026. u 12:11
