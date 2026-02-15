Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

15. 02. 2026. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP Photo/Peter Dejong

3+ TIKET ZA NEDELjU

12.15 Fejenord - G.A. igls UG 3+ (1.40)

15.00 Liverpul U21 - VBA U21 UG 3+ (1.33)
17.30 RB Lajpcig - Volfsburg UG 3+ (1.40)
18.00 Bašakšehir - Bešiktaš UG 3+ (1.65)

 Ukupna kvota: 4.30

 

