JEZIVA TRAGEDIJA! Poginuo svetski šampion!
Nesreća se dogodila pred veliko takmičenje.
Legendarni as u ekstremnim sportovima Pjer Volnik (37), poginuo je tokom jezivog pada uoči narednog šampionata sveta, na kojem je trebalo da brani titulu!
Prema pisanju svetskih medija, nesreća se dogodila u ponedeljak na velikoj nadmorskoj visini. Francuz, koji je bio jedan od najboljih "wingsuit" letača na planeti, skočio je sa planine, ali je ubrzo usledio horor! Naime, u kritičnom trenutku mehanizam padobrana je zatajio.
Volnik je velikom brzinom udario u zemlju, hitne službe su odmah pojurile na lice mesta, ali nisu uspele da mu spasu život. Lekari su samo konstatovali smrt, a telo je kasnije transportovano helikopterom.
Pjer se nalazio na samom vrhunu karijere. Bio je aktuelni šampion sveta u vingsuit letenju 2022. i 2024. a svi su tipovali da će odbraniti titulu i na predstojećem prvenstvu ove godine.
Zajednica padobranaca i ljubitelja ekstremnih sportova je u potpunom šoku. Od njega se oprostio i predsednik Francuske padobranske federacije, Iv-Mari Gijo.
- Bio je to izuzetno talentovan mladić, uvek nasmejan i sa neverovatnim veštinama - izjavio je Gijo u potresnom saopštenju.
Dok traje istraga o fatalnoj nesreći, stručnjaci pokušavaju da utvrde zbog čega je oprema zakazala kod svetskog šampiona.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
DOMINACIJA PROTIV VEČITOG RIVALA! Reprezentativci odlučili istorijski meč!
10. 02. 2026. u 09:07
JOKIĆ BRUTALAN PRED MEDIJIMA! Ovakvu konferenciju Srbin nikad nije imao!
10. 02. 2026. u 08:44
JURIMO TREĆI U NIZU: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
10. 02. 2026. u 06:45
ALBANCI ČUPAJU KOSU: Pobegli sa Evropskog prvenstva kad su shvatili da je Kosovo - Srbija!
NA Evropskom prvenstvu u karateu za kadete i juniore, koje se održava na Kipru, neće biti reprezentacije tzv. Kosova. Njihovi reprezentativci odlučili su da se povuku nakon odluke organizatora da ne istaknu simbole ove nepostojeće države.
09. 02. 2026. u 18:15
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)