JEZIVA TRAGEDIJA! Poginuo svetski šampion!

Новости.онлине

10. 02. 2026. u 10:44

Nesreća se dogodila pred veliko takmičenje.

ЈЕЗИВА ТРАГЕДИЈА! Погинуо светски шампион!

Foto: Jutjub/Printskrin

Legendarni as u ekstremnim sportovima Pjer Volnik (37), poginuo je tokom jezivog pada uoči narednog šampionata sveta, na kojem je trebalo da brani titulu!

Prema pisanju svetskih medija, nesreća se dogodila u ponedeljak na velikoj nadmorskoj visini. Francuz, koji je bio jedan od najboljih "wingsuit" letača na planeti, skočio je sa planine, ali je ubrzo usledio horor! Naime, u kritičnom trenutku mehanizam padobrana je zatajio.

Volnik je velikom brzinom udario u zemlju, hitne službe su odmah pojurile na lice mesta, ali nisu uspele da mu spasu život. Lekari su samo konstatovali smrt, a telo je kasnije transportovano helikopterom.

Pjer se nalazio na samom vrhunu karijere. Bio je aktuelni šampion sveta u vingsuit letenju 2022. i 2024. a svi su tipovali da će odbraniti titulu i na predstojećem prvenstvu ove godine.

Zajednica padobranaca i ljubitelja ekstremnih sportova je u potpunom šoku. Od njega se oprostio i predsednik Francuske padobranske federacije, Iv-Mari Gijo.

- Bio je to izuzetno talentovan mladić, uvek nasmejan i sa neverovatnim veštinama - izjavio je Gijo u potresnom saopštenju.

Dok traje istraga o fatalnoj nesreći, stručnjaci pokušavaju da utvrde zbog čega je oprema zakazala kod svetskog šampiona.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

 

