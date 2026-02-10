"NENADOKNADIV GUBITAK" Čitava posada Mi-24 poginula u Ukrajini

TOKOM borbene misije poginula je čitava posada helikoptera Mi-24 iz 11. odvojene ukrajinske brigade armijske avijacije "Herson", saopštila je brigada.

Foto: Profimedia

- Sa žaljenjem vas obaveštavamo o nenadoknadivom gubitku. Naši saborci, posada helikoptera Mi-24, nisu se vratili sa borbene misije - navedeno je u saopštenju, prenosi Kijev post.

Ukrajinski zvaničnici nisu otkrili kada i gde se incident dogodio.

- Samo najbolji sinovi Ukrajine sposobni su da tako herojski brane Otadžbinu i da se tako očajnički bore na nebu protiv okupatora. Bili su prave patriote, dostojni ljudi i oficiri sa velikim slovom - dodaje se u saopštenju.

Imena poginulih vojnika još nisu objavljena.

Niz gubitaka ukrajinske vojne avijacije

Ovo nije prvi takav gubitak. Dana 18. decembra 2025. godine, 12. odvojena brigada armijske avijacije koja nosi ime brigadnog generala Viktora Pavlenka takođe je prijavila pogibiju posade Mi-24 tokom borbene misije.

Među poginulima bio je Heroj Ukrajine Oleksandr Šemet, koji je učestvovao u završnom vazdušnom proboju ka Azovstalju. Njegov brat Jurij rekao je da se tragedija dogodila u Čerkaskoj oblasti. Prema preliminarnoj istrazi, helikopter se sudario sa ruskim dronom.

Helikopter Mi-24 (NATO oznaka: "Hajnd") je jurišni helikopter sovjetske proizvodnje prvobitno namenjen podršci pešadiji i postao je poznat tokom sovjetskog rata u Avganistanu. I dalje je u upotrebi u više zemalja, uključujući Ukrajinu.

Foto: Profimedia

Uprkos starosti, Mi-24 i dalje ima važnu ulogu na više frontova - gađa kopnene ciljeve i redovno presreće ruske dronove "Šahed" tokom vazdušnih napada.

U septembru 2025. godine, 39. taktička avijacijska brigada Ukrajine saopštila je da je pilot Su-27 (NATO: "Flanker") major Oleksandr Borovik poginuo u borbenim operacijama kod Zaporožja.

Borovik, star 30 godina, leteo je borbenu misiju na zaporoškom frontu kada se njegov lovački avion srušio. Uzrok pada još je predmet istrage.

Njegova pogibija označila je drugi gubitak aviona Su-27 Ukrajine tokom 2025. godine. Ranije, 28. aprila, još jedan Su-27 oboren je tokom odbijanja ruskog napada dronovima. U tom slučaju pilot se uspešno katapultirao i preživeo sa lakšim povredama.

Tokom noći između 22. i 23. avgusta 2025. godine, ukrajinski MiG-29 srušio se prilikom prilaza za sletanje nakon borbene misije, saopštilo je vazduhoplovstvo. Pilot, major Sergej Bondar (rođen 1979), poginuo je.

Bondar je služio u 40. taktičkoj avijacijskoj brigadi "Duh Kijeva" i bio je zamenik komandira eskadrile. Vratio se u aktivnu službu nakon početka ruske sveobuhvatne invazije i odlikovan je Ordenom Bogdana Hmeljnickog trećeg stepena ukazom predsednika od 6. juna 2025.

Dana 29. juna, pilot ukrajinskog F-16 poginuo je braneći zemlju tokom masovnog ruskog vazdušnog napada.

Potpukovnik Maksim Ustimenko (31) poginuo je nakon što je njegov avion pretrpeo kritična oštećenja tokom presretanja ruskih raketa i dronova.

Tokom misije pilot prve klase uništio je sedam neprijateljskih vazdušnih ciljeva pre nego što je izgubio kontrolu nad letelicom. Uspeo je da usmeri avion dalje od naseljenih područja, ali nije stigao da se katapultira na vreme.